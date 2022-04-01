مصرع شخص اصطدمت سيارته في سور بالبساتين

لقى شخص مصرعه إثر اصطدام سيارته في سور بدائرة قسم شرطة البساتين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري، لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ لقسم شرطة البساتين

وتلقى مأمور قسم شرطة البساتين بلاغًا باصطدام سيارة ملاكي في سور بدائرة القسم ووفاة قائدها، وبالانتقال تبيّن العثور على جثة شخص يدعى «نبيل. ص. ك» في العقد السادس من العمر، وكشفت التحريات أن عجلة القيادة اختلت في يد قائد السيارة ما أسفر عن اصطدامها بالسور وتوفى على الفور، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تحليل البصمة الوراثية لجثة مسن مجهول الهوية صدمته سيارة

وفي سياق منفصل، قررت النيابة العامة بالقاهرة إجراء تحليل البصمة الوراثية، لمسن مجهول الهوية عثر على جثته في أحد الشوارع بدائرة قسم قصر النيل، تمهيدًا لمطابقتها بالبصمة الوراثية مع المتعرفين عليه.

جثة مجهولة بكامل ملابسها

وتلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل بلاغًا بالعثور على جثة مجهولة، وبالانتقال تبيّن العثور على جثة مجهولة لمسن في العقد الخامس من العمر، ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، ورجحت المعاينة أن سيارة صدمت المتوفى، وتمكن قائدها من الهرب، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفى، كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.