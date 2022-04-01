انتصار السيسي تهنئ المواطنين بشهر رمضان: نستلهم فيه أعظم المعاني السامية

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ قليل.

تهنئة ودعاء

وكتبت السيدة انتصار السيسي: «أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، الذي يأتي بنفحاته العطرة كل عام لنستلهم فيه أعظم المعاني السامية والقيم النبيلة التي تجدد القلوب والأبدان، داعية الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، أن يحفظ مصر وأن يسدد على طريق الحق والعدل خطى أبنائها.. كل عام وأنتم بخير».