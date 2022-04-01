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القنوات الناقلة لمسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي في رمضان 2022

كتب:

أنس سعد
10:38 م | الجمعة 01 أبريل 2022
مسلسل راجعين يا هوى

مسلسل راجعين يا هوى

مشاهدة مسلسلات رمضان من الطقوس التي يتبعها عدد كبير من المواطنين، لذلك فهم يبحثون عن القنوات الناقلة لمسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي في رمضان 2022، الذي يشارك فيه أيضا ابنه نور النبوي، خاصة بعد دور الأخير في مسلسل الاختيار الجزء الثاني، ومشاركته في مسلسل نقل عام، مع الفنان محمود حميدة.

القنوات الناقلة لمسلسل راجعين يا هوى

وعن القنوات الناقلة لمسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي في رمضان 2022، فيعرض المسلسل على قناتي CBC، وDMC، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch it، ويتحدث عن الصراعات العائلية.

أحداث مسلسل راجعين يا هوى

بعد الحديث عن القنوات الناقلة لمسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي في رمضان 2022، نتطرق للأحداث التي يدور حولها المسلسل، إذ يتحدث عن بليغ أبو الهنا، العائد لمصر، من أجل الحصول على حقه في الميراث بعد خيبة الأمل، وخسارة كل ثروته في أوروبا، ولكن الأمور تتغير، وبدلاً من أن يستعيد ميراثه، يدخل في مرحلة لم شمل العائلة.

وفيما يتعلق بـ أحداث المسلسل وأبطاله، تجسد الفنانة «نور» دور طبيبة النفسية، تسمى «ماجي»، التي مرت بتجربة عاطفية قديمة جعلتها ترفض فكرة الارتباط، لكنها تدخل في علاقة حب مع «بليغ» ويقوم بدوره خالد النبوي.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

ويشهد مسلسل راجعين يا هوى، عودة المؤلف أسامة أنور عكاشة، مجددا بعد غيابه لمدة 10 سنوات عن المسلسلات الرمضانية، ويشارك في المسلسل عدد من الفنانين، مثل: «هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، سلمى أبو ضيف، نور النبوي».

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بقلم أنس سعد