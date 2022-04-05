حكاية جريمةI مكالمة من مجهول تكشف لغز مقتل سيدة بعد وفاتها بـ3 أشهر

حكاية من 20 سنة مضت، شهدتها إحدى قرى محافظة القليوبية، فبعد مضي 3 أشهر من وفاة ربة منزل ودفنها تبين أنها مقتولة، وأن زوجها وراء ارتكاب الواقعة بعدما اتهمها بالحمل سفاحًا.

إخطار من النيابة

قبل 20 سنة، كان الدكتور أيمن فودة يعمل مديرًا لمشرحة زينهم، وفي أحد أيام عمله استلم إخطارًا من النيابة العامة باستخراج جثة ربة منزل بعد دفنها بـ 3 أشهر، يقول «فودة» في تصرحياته لـ«الوطن» إنه ذهب بالفعل بعد هذا الإخطار بصحبة فني تشريح ورجال المباحث، وتم استخراج الجثة ونقلها إلى مشرحة زينهم لإجراء الصفة التشريحية بناءً على قرار النيابة العامة لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

مكالمة من مجهول

وجاء في أوراق التحقيقات بأن الأجهزة الأمنية تلقت مكالمة هاتفية من مجهول يبلغ بوجود شبهة جنائية في وفاة ربة منزل تم دفنها منذ 3 أشهر، ليكشف تقرير الصفة التشريحية فيما بعد بأن ربه المنزل حاملا في توأم، وأن سبب الوفاه «إسفكسيا الخنق».

فريق بحث

على الفور قام فريق البحث الجنائي بعمل التحريات اللازمة، وتوصل في النهاية بأن المجني عليها تقيم في بيت عائلة زوجها، وتبين من خلال التحقيقات بأن زوج المجني عليها يعمل في دولة عربية ولم يحضر البلاد سوى قبل الواقعة بـ 7 أيام فقط.

ضبط الزوج المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط زوج المجني عليها، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بقتل زوجته، وأضاف بأنه سافر للعمل خارج البلاد منذ عام، وأنه عندما عاد من السفر اكتشف أن زوجته حاملا، لتعترف له، بحسب قوله في التحقيقات، بأنها بأنها أقامت علاقة غير شرعية مع والده وأنها حملت منه، فقام بخنقها على الفور، ثم ذهب بعد ذلك إلى مفتش الصحة وقام بتزوير تصريح دفن، وتم عرض المتهم على النيابة العامة التي أحالته لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.