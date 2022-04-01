تتجه أنظار عشاق المسلسلات الرمضانية، صوب شاشات التلفزيون من أجل مشاهدة أفلام النجوم الذين يفضلونهم، لذلك يبحث بعضهم عن مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي في رمضان 2022 والقنوات الناقلة، ما جعلها تتصدر محركات البحث على موقع «جوجل» الشهير، رغبة في متابعة كل اللحظات الخاصة بالمسلسل.

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى والقنوات الناقلة

ومن المنتظر أن تكون مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى، على قناة dmc في تمام الساعة 9:25 مساءً بتوقيت القاهرة، والـ 10:25 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والـ 11:25 مساءً بتوقيت الإمارات، والـ 8:25 بتوقيت تونس، والـ7:25 بتوقيت جرينتش.

بينما تنقل قناة cbc المسلسل في تمام الساعة 11:35 مساءً بتوقيت القاهرة، والـ 12:35 صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والـ 1:35 صباحًا بتوقيت الإمارات، والـ 10:35 بتوقيت تونس، والـ9:35 بتوقيت جرينتش.

مواعيد إعادة مسلسل راجعين يا هوى

ويتم إعادة عرض مسلسل راجعين يا هوى، على قناة cbc في تمام الساعة 4:30 صباحا بتوقيت القاهرة، والـ 5:30 صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والـ 6:30 صباحا بتوقيت الإمارات، والـ 3:30 صباحا بتوقيت تونس، والـ 2:30 صباحا بتوقيت جرينتش.

كما يعاد مسلسل راجعين يا هوى للمرة الثانية، على قناة cbc في تمام الساعة 2:15 مساءًا بتوقيت القاهرة، والـ 3:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والـ 4:15 مساءً بتوقيت الإمارات، والـ 1:15 مساءً بتوقيت تونس، والـ 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش.

وجدير بالذكر، أن الفنان خالد النبوي يؤدي دور البطولة في المسلسل الرمضاني، ويشاركه كلا من نور، هنا شيحة، وفاء عامر، أحمد بدير، أنوشكا، سلمى أبوضيف، من تأليف أسامة أنور عكاشة، بينما السيناريو والحوار لـ محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.