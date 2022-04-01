«الحبوب»: أسعار السلع الأساسية مستقرة طوال رمضان.. ولا نية للزيادة

قال عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة الحبوب، إنَّ العديد من أسعار المواد التموينية الأساسية في السوق المحلية ستشهد تراجعا طفيفا خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنَّ السلع الغذائية متوافرة بالسوق ولا يوجد أي نقص أو عجز لأي منها.

«السلاموني»: توفير الدقيق بسعر 8,6 آلاف جنيه بانتظام للمخابز المتعاقدة مع الوزارة

وأشار «السلاموني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه بالفعل تم توفير الدقيق للمخابز المرخصة الأفرنجية بأسعار تنافسية، وبالتالي استقرار سعر رغيف الخبز السياحي والمدعم، وذلك على مستوى 4 محافظات وهي «القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية» كمرحلة أولى، فيما تخطط وزارة التموين لضم 4 إلى 5 محافظات إضافية كمرحلة ثانية.

وتابع، «تطرح وزارة التموين سعرا محددا للدقيق بـ 8,600 جنيه للطن، وتفرض على المخابز وضح لائحة بأسعار المخبوزات موضح عليها الوزن أيضا، فمثلا «رغيف الخبز البلدي وزن 90 جراما مسعر بـ 1 جنيه»، وبالنسبة إلى المخابز الأفرنجية، فرغيف الخبز الفينو، وزنه يتراوح بين 90 و75 جرامات، وفقا للتوجيه الوزاري الأخير.

توقعات بتراجع أسعار الحبوب والأعلاف الفترة المقبلة

أكد على أنَّ أسعار الأعلاف والأرز والدقيق ستظل مستقرة إن لم تنخفض خلال شهر رمضان المبارك، كما ستكون متاحة بوفرة للمستهلكين.

ويرى «السلاموني» أنَّه وسط أزمات عالمية متتالية، من تضخم عالمي ونقص الإمدادات وانقطاع سلاسل التوريد للكثير من السلع بعد غزو روسيا لأوكرانيا، أبرزها النفط والزيوت النباتية والقمح، تحرص الحكومة المصرية على توفير السلع الأساسية لمواطنيها وإتاحتها بأسعار تتلاءم مع متوسط الدخول.

ونصح نائب رئيس غرفة الحبوب، المستهلكين في شهر رمضان المعظم بعدم التزاحم على الأسواق وتخزين السلع حتى لا يتسبب ذلك في نقصها من الأسواق، مطمئنا الجميع أنه لن تحدث أي أزمة تخص نقص سلعة، بل يشتري كل فرد احتياجاته فقط.