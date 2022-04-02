يسرا عن مسلسلها الجديد: «اتبسطت بيه.. واتفاجئت بالمؤلفة بتكتب كوميدي»

قالت الفنانة يسرا، إنها سعيدة بالمسلسل الجديد الذي ستقدمه في رمضان 2022 وهو «أحلام سعيدة»، إذ إنّ المسلسل من نوعية الكوميدي، ألفته هالة خليل، «اتفاجئت إنها بتكتب كوميدي ومكنتش مصدقة، واتبسط أن الموضوع لذيذ ومجموعة ستات عندهم مشاكل بيتصاحبوا ويعيشوا مع بعض».

يسرا: من سراي عابدين مشتغلتش مع عمرو عرفة

وأضافت الفنانة خلال كلمة لها أذاعها ببرنامج «كلمة أخيرة»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية ON، أنها قد تفاجأت بالكثير من الأحداث بداخل العمل الذي ينتجه المنتج جمال العدل وعمرو عرفة، «من سراي عابدين مشتغلتش مع عمرو عرفة وبتربطنا صداقة كبيرة وكان واحشني الشغل معاه وفرحانه أني رجعتله وسايبه أيدي على الأخر معاه».

وأوضحت أن المسلسل به الكثير من ضيوف الشرف الذين سيثقلوا العمل الفني، «أنا سعيدة جدا بغادة غادل ومي كساب وشيماء سيف اللي محصلتش، وبكون قاعدة معاهم الثلاثة بيوقعوني من الضحك، ومعانا أوتاكا والمرغني ومحمد سلام ضيف شرف، وأنا سعيدة بالباقة دي».

غادة عادل: بروح مكان للعلاج وبقابل مجموعة من الستات

من جانبها، أكدت الفنانة غادة عادل أنها ستظهر في العمل بدور سيدة لديها أرق ولا تستطيع النوم جيدا، «بروح مكان للعلاج وبقابل مجموعة من الستات بيتعرفوا على بعض ويبدأوا يحكوا مشاكلهم لبعض، ومشاكلهم بتخش في بعض وتحصل الكثير من المواقف الكوميدية والإنسانية».