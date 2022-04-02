ناقد فني: «في الأول لازم كل المسلسلات تاخد حظها واهتمامنا»

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إنه سيشاهد كل الأعمال الدرامية التي سيجري عرضها خلال شهر رمضان المقبل، «أول 10 أيام بنتفرج على كل حاجة تقريبا ومع مرور الزمن بيبدأ الانتقاء، وفي الأول لازم كل المسلسلات تاخد حظها واهتمامنا».

الشناوي: محمد رمضان مشكلته تدخله في كثير من أعماله كالنصوص والإخراج

وأضاف «الشناوي» خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «كلمة أخيرة»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية ON، أن مسلسل «المشوار» الخاص بالفنان محمد رمضان والمخرج محمد ياسين فهذا التعاون سيسفر عن شيء جيد وجديد، «الشاشة بتعبر عن محمد ياسين، ورمضان ممثل موهوب ونجم وكانت مشكلته تدخله في كثير من أعماله كالنصوص والإخراج، ولكن المرة دي لأ».

الشناوي: هناك ترقب كبير على مستوى الشرق الأوسط لمسلسل الكبير أوي الجزء السادس

وأوضح أنه وبالنسبة لمسلسل الفنانة يسرا فستذهب ذلك العام تجاه الأعمال الكوميدية بتعاون مثمر مع المخرج عمرو عرفة، لافتا إلى أن هناك ترقبا كبيرا على مستوى الشرق الأوسط لمسلسل الكبير أوي الجزء السادس.

وأكد أنه وبالنسبة لمسلسل الاختيار 3 فيسير القائمون على العمل في طريقين وهما الدراما والوثائقي، وهم أجمل ما في العمل الفني، «الأحداث لا تزال في الوجدان والعيون وكلنا فاكرينها ولا تحتمل إلا الصدق، وده اللي نجح الجزء الأول والثاني، وفيه 4 نجوم مع الممثلين الآخرين فكل دي عناصر جذب قوية».

وأشار إلى أن أهم كاتب يراهن عليه خلال رمضان 2022 هو عبدالرحيم كمال، وإبراهيم عيسى ومحمد هشام الكاتب الجديد.

وتابع: «مسلسل فاتن أمل حربي لإبراهيم عيسي فهو كاتب جريء ويكتب كما يتحدث ويتنفس وأنا منحاز له لأني عارف توجهه الفكري وتفاصيله الإبداعية، ومعاه نيللي وكأنها صلصال توضع في الأكشن أو التراجيديا أو الكوميديا، وعندها المساحات دي كلها وبتقدر تعبر عنها بقوة»

وفند: «السنة دي فيه عودة للكوميديا والمساحة دي سعيد أنها رجعت لأننا كنا محرومين من الكوميديا بعد مسلسل بـ100 وش»