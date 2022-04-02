«واشنطن» تضيف 120 كيانا من روسيا وبيلاروسيا لقائمة العقوبات

أضافت وزارة الخزانة الأمريكية، 120 كيانا من روسيا وبيلاروسيا لقائمة العقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فيما أعلنت سفارة موسكو في العاصمة البلغارية «صوفيا»، أن سلطات المحلية قررت طرد السكرتير الأول للسفارة وأمهلته 72 ساعة لمغادرة البلاد.

كانت النيابة العامة البلغارية، أبلغت وزيرة خارجية البلاد تيودورا جينتشوفسكا بأن أحد الدبلوماسيين الروس كان يمارس نشاطا استخباراتيا غير مسموح به، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

أوكرانيا وروسيا تتبادلان الأسرى

من جانبه، قال الجيش الأوكراني إن دفاعاته أحبطت محاولة هجوم صاروخي روسي على البنية التحتية الحيوية في «ميناء أوديسا» الواقع على البحر الأسود، فيما أوضح نائب رئيس إدارة الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو إن «كييف» و«موسكو» تبادلتا الأسرى في صفقة تم بموجبها الإفراج عن 86 من أفراد الجيش الأوكراني.

وكان مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية، قال أمس الجمعة، إن الاقتصاد الروسي محاصروهي في طريقها لتصبح اقتصادا مغلقا، بسبب العقوبات الغربية، معتبرا أن الانتعاش القوي الحالي للعملة الروسية «الروبل» لا يعني الكثير.

مسؤول أمريكي: الاقتصاد الروسي قد ينكمش بنسبة 10% هذا العام

وأشار المسؤول الكبير، طلب عدم كشف هويته، إلى ارتفاع التضخم الذي سيتفاقم أكثر، والركود العميق الذي سيزداد سوءا، وقدر المسؤول الأمريكي، خلال اتصال هاتفي مع الصحفيين أن الاقتصاد الروسي قد ينكمش بنسبة 10% هذا العام، متوقعًا زيادة المبادلات غير الرسمية للعملات وتصبح أوضح.

بدوره، قال رئيس شركة «سوناطراك» للطاقة في الجزائر، توفيق حكار، إن قدرات الشركة في الوقت الحالي لا يمكنها تعويض إمدادات الغاز الروسي، مضيفا ردا على سؤال وكالة الأنباء الجزائرية، أنه من خلال وتيرة استكشافات بلاده فإن قدرات الجزائر ستتضاعف في غضون 4 سنوات، ما ينبئ بآفاق واعدة مع زبائن الجزائر الأوروبيين.

بدورها، أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس الجمعة، عن تسجيلها أعلى إيرادات مالية منذ عام 1972 بلغت 11.07 مليار دولار، وأشارت الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مارس الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 99 مليونا و115 ألفا و64 برميلا، أما من حقول كركوك فقد بلغت الكميات المصدرة مليونا و448 ألفا و935 برميلا.

وأضافت الشركة العراقية، أن معدل الكميات اليومية بلغت 3 ملايين و244 ألف برميل في اليوم وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 110.090 دولار.