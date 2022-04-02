الولايات المتحدة تلغي تجربة صاروخ باليستي لتخفيف التوتر مع روسيا

ألغت الولايات المتحدة، تجربة صاروخ باليستي لتخفيف التوتر مع روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال سلاح الجو الأمريكي، لـ«رويترز»، أمس الجمعة، إن الجيش الأمريكي ألغى اختبارا لصاروخه الباليستي العابر للقارات «مينتمان 3» في محاولة لخفض التوترات النووية مع روسيا.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أعلنت لأول مرة عن تأجيل الاختبار في 2 مارس الماضي، بعد إعلان «موسكو»، أنها وضعت قواتها النووية في حالة تأهب قصوى.

وتجارب صاروخ «مينتمان 3»، روتينية تجري 4 مرات سنويا في قاعدة بولاية كاليفورنيا التي تطلق منها الصواريخ إلى هدف في المحيط الهادئ، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مسؤولون في «الاتحاد الأوروبي»، إن «بكين»، ألقت باللوم على حلف شمال الأطلسي «الناتو» في إثارة الأزمة بأوكرانيا، وأوضحت صحيفة «بوليتيكو» الامريكية، أن الصين تصور نفسها على أنها صديقة قوية لروسيا، وهي تفكر في إرسال دعم عسكري للقوات الروسية في أوكرانيا.

وأمس الجمعة، التقى الرئيس الصيني «شي جين بينج»، عبر الفيديو، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. ودعا ميشيل، «بينج» لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن لم تكن هناك إشارة فورية على قبول الرئيس الصيني هذا الاقتراح.

أوكرانيا: موسكو تسحب حاليا قواتها من كييف وتشيرنيهيف إلى بيلاروسيا

من جانبه، أوضح نائب وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار، أن «موسكو» تسحب حاليا قواتها من منطقتي كييف وتشيرنيهيف إلى بيلاروسيا من أجل استعادة قدراتهم القتالية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الأوكرانية.

«روسكومنادزور» الروسية تحجب أكثر من 1500 موقع

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، حجبت وكالة «روسكومنادزور» الروسية أكثر من 1500 موقع.

وكان الممثل الأمريكي، شون بن، دعا في وقت سابق، في تغريدة، المليارديرات في جميع أنحاء العالم إلى توحيد الجهود للحصول على طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي لتسليمها إلى أوكرانيا.

بدورها، أشارت رئيس مولدوفا مايا ساندو، إلى أن انضمام بلادها إلى العقوبات ضد روسيا من شأنه أن يهدد إمدادات الغاز الروسية إلى مولدوفا.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن الوضع الاقتصادي في بلاده سيتدهور بشكل ملموس في حال فرض عقوبات على واردات الطاقة من روسيا.

بدورها، قالت أوكرانية تدعى «ماريانا فيشجيرسكايا»، حول حقيقة أنها ضحية لقصف روسي على مستشفى للولادة في مدينة «ماريوبول» الأوكرانية، إن المستشفى لم يتعرض لغارة جوية بل لقصف مدفعي، مشيرة إلى أن العسكريين الأوكراني كانوا متمركزين في مستشفيات الولادة.

وأضافت فيشجيرسكايا، أن القوميين المتطرفين الأوكران أخذوا الطعام من النساء الحوامل وحولوا المنشأة الطبية إلى ثكنة لـ المتشددين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.