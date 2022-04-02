أعلنت الهيئة العامة للمساحة بمحافظة أسيوط، مواقيت الصلاة وموعد إفطار أول يوم رمضان في أسيوط، وذلك خلال اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، الموافق 2 من شهر أبريل، وكذلك مواعيد الإمساك عن الطعام والشراب والإفطار.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن» وموقعها الإلكتروني، تقدم للمقيمين بمحافظة أسيوط، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة أسيوط.

مواقيت الصلاة أول يوم رمضان في أسيوط

ووفق إمساكية شهر رمضان 2022 في أسيوط، حددت مديرية المساحة بالمحافظة، مواقيت الصلاة وموعد إفطار أول يوم رمضان في أسيوط، وكذلك موعد أذان المغرب.

وجاء موعد صلاة الفجر اليوم الساعة الرابعة و20 دقيقة، بينما جاء موعد شروق الشمس في الساعة 5:45 دقيقة، ويكون موعد أذان الظهر في أسيوط الساعة 11:59 دقيقة بالتوقيت المحلي، وصلاة العصر الساعة 3:29 دقيقة، وفقا لإمساكية شهر رمضان 2022.

موعد أذان المغرب اليوم في محافظة أسيوط

ووفقا لإمساكية شهر رمضان 2022 أسيوط، فإن المصلين يمكنهم أداء صلاة المغرب اليوم في محافظة أسيوط، عند الساعة 6:13 دقيقة مساء، بينما تكون صلاة العشاء فى الساعة 7:36 دقيقة بالتوقيت المحلي، أما الإمساك فتم تحديده بالساعة 3:54 صباحا.

موعد إفطار أول يوم رمضان في أسيوط

وعن موعد إفطار أول يوم رمضان في أسيوط، يمكن للصائمين تناول الأفطار عند الساعة 6:13 دقيقة بالتوقيت المحلي.