مواقيت الصلاة وموعد الإمساك والإفطار في السويس

أعلنت الهيئة العامة للمساحة عن مواعيد مواقيت الصلاة بمحافظة السويس خلال اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، الموافق 2 من شهر أبريل، حيث حددت الهيئة مواقيت الصلوات الخمسة فضلاً عن توقيت الشروق، ومواعيد الإمساك وفقاً لإمساكية شهر رمضان والتي يلتزم بها المسلمون في صومهم وصلاتهم على مدار اليوم.

الإفطارالساعة 6:08 والإمساك 4:04 صباحاً في السويس

كما جاءت وفق بيان الهيئة العامة للمساحة حول موعد السحور والإفطار والشروق التي تهم المسلمين ويتبعها الجميع في إفطارهم وغيره من المواقيت في شهر رمضان المبارك فكان موعد أذان الفجر في السويس 04:19 صباحاً، ووقت السحور مستمر حتى 15 دقيقة قبل 04:19 صباحاً أي قبل أذان الفجر بربع ساعة في حين جاء الوقت المحدد للشروق في 05:39 صباحاً.

مواقيت الصلاة بمحافظة السويس

وقد حددت الهيئة العامة للمساحة مواقيت الصلاة بمحافظة السويس، وجاء موعد أذان الظهر في السويس خلال اليوم السبت الأول من شهر رمضان، الساعة 11:54 مساءً، أما وقت أذان العصر في السويس فهو 3:25 مساءً، ووقت أذان المغرب في السويس فهو 06:08 مساءً، أما موعد أذان المغرب في السويس عند 6:08 مساءً في حين أن موعد أذان العشاء في السويس فعند تمام الساعة 07:24 مساءً.