مع انطلاق شهر رمضان المبارك، تتحول الأنظار إلى البحث عن مواقيت الصلاة وخاصة مواعيد صلاتي الفجر والمغرب والذين بهما يبدأ الصيام وينتهي، ومع اختلاف مواقيت الصلاة من مدينة إلى أخرى حسب المواقيت الرسمية والتي تعلنها الهيئة المصرية العامة للمساحة، بتوقيت الصلاة في كل مدينة من المدن المصرية، والتي تزيد أو تقل دقائق عن توقيت محافظة القاهرة.

اختلاف توقيت الصلاة من مدينة لأخرى

وتقدم «الوطن» توقيت الصلاة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وفي اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجرية، حيث يبدأ الجميع في التعرف علي تلك التوقيتات لإعادة ضبط منظومة الحياة عليها، بداية من السحور في تلك الليلة والذي يستمر لما قبل أذان الفجر، وكذلك الإفطار الذي يبدأ من أذان المغرب.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة الدقهلية

الفجر 4:13 صباحا

الشروق 5:42 صباحا

الظهر 11:58 صباحا

العصر 3:30 مساء

المغرب 6:14 مساء

العشاء 7:34 مساء

وتختلف مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية عنها في محافظة القاهرة بدقيقية أو دقيقتين، يوميا، ولذلك يجب أن ينتبه الصائمون لتلك التوقيتات، وتكون مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في ‏محافظة القاهرة هي.

الفجر 4:15 صباحا ‏

الشروق 5:43 صباحا ‏

الظهر 11:59 صباحا ‏

العصر 3:30 مساء

المغرب 6:14 مساء ‏

العشاء 7:33 مساء