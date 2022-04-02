يبحث عدد كبير من المصريين عبر محركات البحث عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة المنوفية، في أول أيام شهر رمضان المبارك، للاستعداد لموعد الإفطار، وذلك بعد إعلان هيئة الإفتاء المصرية أن أمس الجمعة المتمم لشهر واليوم السبت أول أيام الشهر الكريم.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة المنوفية

وأعلنت هيئة المساحة عبر موقعها الرسمي، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة المنوفية، حيث يؤذن اليوم صلاة المغرب في الساعة 6:16 وتختلف من مكان لمكان وفق الموقع الجغرافي داخل كل مدينه في المنوفية، ففي مدينة السادات ينطلق أذان المغرب في الساعة 6:17، بينما في مدينة شبين الكوم في الساعة 6:15، وتختلف المواعيد بفارق دقيقة أول دقيقتين علي الأكثر في كل مركز .

أجواء احتفالية في محافظة المنوفية

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة المنوفية، وفق ما أعلنته هيئة المساحة المصرية، كالتالي:

الفجر 4:15

الظهر 12:00

العصر 3:32

المغرب 6:16

العشاء 7:35

وتشهد محافظة المنوفية، منذ مساء أمس، أجواء احتفالية منذ إعلان دار الإفتاء المصرية عن بدء شهر رمضان المبارك، حيث تواجد الآلاف في الشوارع لشراء احتياجات المنزل في أول أيام شهر رمضان، والسهر حتى موعد السحور بالمنوفية.

استعدادا مساجد المنوفية لشهر رمضان

وأعلنت أوقاف المنوفية استعداداها لاستقبال المصلين في جميع الفروض وصلاة التراويح، مع التشديد علي اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتطهير المساجد بشكل مستمر حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين، واتباع تعليمات وزارة الأوقاف التي أعلنتها فيما يخص الصلاة في شهر رمضان المبارك.