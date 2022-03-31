يبدأ جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 يوم السبت الموافق 2 أبريل المقبل، بامتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، ويعقد ورقيا ويختلف من مدرسة لأخرى، وتم وضع الامتحان من قبل موجهي الإدارات التعليمية، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن بنك الأسئلة الذي أعده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 ينتهي الأربعاء المقبل

يستمر جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 الخاص بشهري فبراير ومارس، لمدة خمسة أيام على أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 6 أبريل بامتحان مادة الرياضيات، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم في خطابها للمديريات والإدارات التعليمية، مؤكدة على أنه تم دمج امتحانات شهري فبراير ومارس في امتحان واحد فقط في شهر أبريل، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي تم توفيرها.

أكدت مصادر في المديريات التعليمية لـ«الوطن»، على أنه التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بجدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، والبدء في الامتحانات يوم السبت، موضحة أنه تقرر توزيع إقرارات على أولياء الأمور تفيد بعلمهم بحضور أبنائهم يوم السبت لأداء امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

- امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، السبت 2 أبريل 2022.

- امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية، الأحد 3 أبريل 2022.

- امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الـICT، الإثنين 3 أبريل 2022.

- امتحان مادة اللغة الإنجليزية الثلاثاء 5 أبريل 2022.

- امتحان مادة الرياضيات الأربعاء 6 أبريل 2022.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، على أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 ستختلف من مدرسة لأخرى ويتم وضعها من قبل موجهي الإدارات التعليمية وتعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للترم الثاني 2022:

- امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية يوم الأحد 8 مايو 2022 لمدة ساعتين ونصف.

- امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية يوم الإثنين 9 مايو 2022 لمدة ساعة ونصف.

- امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والـict يوم الثلاثاء 10 مايو 2022 لمدة ساعة ونصف.

- امتحان مادة اللغة الإنجليزية 11 مايو 2022 لمدة ساعة ونصف.

- امتحان مادة الرياضيات الخميس 12 مايو 2022 لمدة ساعة ونصف.