أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 في مختلف المحافظات، والتي اقترب انطلاقها، حيث تفصلنا عنها أيام قليلة، حيث من المقرر أن تنطلق الامتحانات يوم السبت 2 أبريل، بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المُبارك، وتستمر حتى سادس أيام الشهر الكريم، وسط إجراءات احترازية مشددة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في كافة اللجان والمدارس، وذلك بعدما تم دمج امتحانات شهري فبراير ومارس في امتحان واحد.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وتنطلق الامتحانات السبت 2 أبريل بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان، حيث جاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 في كل المحافظات كالتالي:

السبت 2 أبريل: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 3 أبريل: امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية

الاثنين 4 أبريل: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة "الآي سي تي"

الثلاثاء 5 أبريل: امتحان اللغة الإنجليزية

الأربعاء 6 أبريل: امتحان الرياضيات

استعدادات مكثفة في لجان الامتحانات بالمحافظات

في سياق متصل، وجهت وزارة التربية والتعليم كافة مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، بتكثيف الاستعدادات قبل انطلاق الامتحانات طبقاً لجدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الذي أعلنته الوزارة، مع التشديد على ضرورة تعقيم كافة اللجان قبل دخول الطلاب، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، طبقاً لتوجيهات رئاسة الوزراء، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنّ أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستقتصر على ما درسه الطلاب من المنهج المقرر حتى شهر مارس فقط، ويجري وضعها من خلال موجهي المواد الدراسية في الإدارة التعليمية، وستعتمد بصورة كبيرة على الفهم وليس على الحفظ والتلقين.

ومن المقرر أن يشمل كل امتحان 15 سؤالاً، وتكون الدرجات من 30 درجة في كل مادة.