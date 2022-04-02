انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائي اليوم عن شهري فبراير ومارس ورقيا

تنطلق امتحانات الصف الرابع الابتدائي، اليوم، عن شهري فبراير ومارس، بمادة اللغة العربية والتربية الدينية، وانتهت مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية من كل الاستعدادات التعلقة ببدء الامتحانات، مؤكدة توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا، وقياس درجة حراراتهم قبل السماح لهم بدخول اللجنة الامتحانية.

ونوهت المديريات التعليمية، في خطاب لها موجه للإدارات، بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات، وأن تكون الأسئلة من بنك الأسئلة التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، موضحة أنه سيتم التعامل بحزم مع الغش في اللجان الامتحانية.

تدريب الطلاب على كيفية الإجابة

وقال محمد عبدالتواب، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إنه تم الانتهاء من طباعة ورق أسئلة امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، موضحاً أن الأسئلة شملت أجزاء المقرر الدراسي حتى شهر مارس ومن بنك الأسئلة الذي أعده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مؤكداً أنه تم تدريب الطلاب على كيفية الإجابة على الأسئلة.

وأضاف «عبدالتواب»، لـ«الوطن»، تعقيم جميع اللجان الامتحانية بصفة مستمرة قبل وبعد الامتحانات، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم بالتزامن مع بدء الامتحانات.

خبيرة تربوية تحدد نصائح مهمة للطلاب

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة إيلارية عاطف خبيرة تربوية، أن الامتحانات في الماضي كانت تسبب ضغطا عصبيا لولي الأمر قبل الطالب لكن ثقافة الامتحانات اختلفت وحل محلها التقييمات التكوينية ويحصل فيها الطالب على تغذية راجعة من المعلم بشكل مستمر.

وأضافت «إيلارية»، لـ«الوطن»، أن أسلوب التقييم الجديد قائم على الفهم والاستنتاج وليس الحفظ والاستذكار، مشددة على توفير بيئة مناسبة للطلاب بعيدة عن التوتر والضغط النفسي وتشجيع الطالب بعد كل اختبار والثقة في قدراته.