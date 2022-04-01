تخفيضات هائلة بمعرض أهلا رمضان في السويس

شهد معرض «أهلاً رمضان» بمحافظة السويس تخفيضات على جميع السلع، فكان إعلان التجار عن عروض وتخفيضات غير مسبوقة فى عدد من السلع، فضلاً عن استقرار التخفيضات فى البعض الآخر، على الرغم من زيادة الأسعار بها، في الأسواق خلال العشرة أيام الأخيرة، لكن المشاركين في المعرض يؤكدون أن مشاركتهم ليست الهدف منها الربح قدر ما هي مشاركة مجتمعية وتعاون.

المواد البقولية والأرز والعدس أرخص من السوق 20%

وأعلن التجار أن العروض والتخفيضات مستمرة، حتى نهاية شهر رمضان، حيث أعلن معظم التجار أن الأرز الشيكارة 25 كيلو 270 جنيها والعدس بـ 20 جنيها وكذلك الفول المستور الجيد 20 جنيها وهناك نوع سعره 15 جنيها، والفاصوليا واللوبيا والعدس بجبة جميعها تباع على الأسعار القديمة وعليها تخفيض 5 جنيهات في الكيلو كما أعلنها معظم التجار المشاركين.

اللحمة 110 والفراخ 50 والبيض 50

كذلك فمعرض أهلاً رمضان في محافظة السويس المقام بأرض المعارض، بأول الكورنيش الجديد، يتم عرض فيه اللحوم الفريش بـ 110 والكبيرة والصغيرة بـ 130 والبعض يبيعها 135 والسجق ب 70 و80 أما المجمدات فعليها تخفيضات 20 % على جميع المنتجات سواء لحوم مجمدة أو فراخ، في حين يباع طبق البيض المزارع الأحمر والأبيض بـ 50 جنيها والبلدى بـ 60 جنيها أما كيلو الفراخ البيضاء فيباع بالمعرض بسعر 50 جنيها.