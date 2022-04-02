إنقاذ شاب تعرض لحادث أثر على القصبة الهوائية بمستشفى بنها الجامعي

تمكن فريق جراحي بمستشفى بنها الجامعي في محافظة القليوبية، من إجراء جراحة تُعد الأولى من نوعها بالمستشفى، لاستئصال جزء من القصبة الهوائية لشاب تعرض لحادث، تسبب في صعوبة التنفس، ومنع خروج صوت، وجرى حجز المريض تحت الملاحظة بالمستشفى، وبدأ يتماثل للشفاء

تفاصيل الجراحة العاجلة

وأوضح الدكتور محمد الجزار، استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، أنه جرى إجراء هذه العملية الصعبة لأول مرة في مستشفيات جامعة بنها، برئاسة الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفيات، مشيراً إلى أن قسم الاستقبال بالمستشفى استقبل حالة لشاب، يبلغ من العمر 19 سنة، يعاني من ضيق شديد بالقصبة الهوائية، حيث كان قد تعرض لحادث سابق منذ 4 شهور، ودخل للعناية المركزة بأحد المستشفيات، وجرى وضعه على جهاز التنفس الصناعي لمدة 24 يوماً، ولم يتم إجراء عمل شق حنجري أو فتحة تنفسية، كما هو متبع، في مثل هذه الحالات.

وأضاف أن الشاب كان يعاني من ارتجاج بالمخ وغيبوبة شبه كاملة، وبعد أن استعاد وعيه، ظل يعاني من صعوبة في التنفس والتحدث، من أثر وجود الأنبوبة الحنجرية لفترة طويلة، بدون عمل الشق الحنجري، وبدأ المريض في الكشف لدى أطباء الصدر والأنف والأذن في قريته، وأخذ الكثير من العلاج والجلسات والبخاخات، ولكن دون جدوى إلى أن حوله الأطباء للمستشفى الجامعي.

تشخيص حالة المريض

وأشار «الجزار» إلى أنه جرى تشخيص الحالة وعمل منظار توسعة للقصبة الهوائية، ولكن لم يلبث في خلال أسبوعين، وعاد الضيق مرة أخرى، حيث جرى العرض على مجلس قسم جراحة القلب والصدر، برئاسة الدكتور إبراهيم قصب، وجرى اتخاذ قرار إجراء عملية استئصال الجزء الضيق من القصبة الهوائية، وإعادة توصيل الجزء السليم، وكانت المعضلة أن الجزء الضيق طويل نسبياً، حوالي 5 سنتيمترات، كما تبين من المنظار والأشعة"، بالإضافة إلى أن المكان المراد استئصاله يوجد أسفل الغدة الدرقية، وتحت عظمة القص، وفي حالة الاستئصال قد يصاب عصب الكلام، وكذلك قد لا يمكن توصيل الجزء السليم من القصبة الهوائية بسهولة.

تجهيز المريض لإجراء الجراحة

وأضاف أنه جرى تجهيز المريض للعمليات وجرت الجراحة، بالاشتراك مع الدكتور أحمد شولح، أستاذ الجراحة العامة، والدكتورة نهى هلال، مدرس جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد حامد، مدرس واستشاري التخدير والعناية المركزة، حيث جرى استئصال الجزء المصاب، وتسليك الغدة الدرقية، دون اللجوء لاستئصالها، وإعادة توصيل القصبة الهوائية، وخرج المريض من غرفة العمليات في حالة جيدة، ويتماثل للشفاء حالياً بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي.