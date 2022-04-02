قبل ساعات من بداية عرض الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2022، يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 1 والقنوات الناقلة له، إذ يظهر رمضان برفقة الفنانة دينا الشربيني خلال أحداث المسلسل بشخصية مختلفة عن أدواره السابقة، كما يسيطر الغموض والتشويق على أحداث العمل.

مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 1 والقنوات الناقلة

أما بالنسبة لمواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 1 والقنوات الناقلة، يعرض العمل حصريا على شاشة قناة DMC يوميًا في تمام الساعة الثامنة و10 دقائق، كما تعرض الحلقة الأولى من العمل مساء اليوم السبت الساعة 8:10 مساءً، بينما يعاد عرض الحلقة الساعة 1:45 من صباح غد الأحد، وتأتي الإعادة الثانية غدًا في تمام الساعة الثانية مساء.

قصة مسلسل المشوار

يحكي مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان العديد من الأحداث التشويقية، والمتاعب والصعوبات التي تواجه ماهر وزوجته ورد وابنهما رحيم خلال مشوار حياتهما، فيظهران خلال برومو العمل وهما يحاولان الهروب المستمر.

حقيقة جبال الثلج في برومو المشوار

كما شوق رمضان جمهوره إلى الشنطة التي يظهر به خلال البوستر الرسمي للعمل، مشيرًا أنها تحمل أشياء مهمة جدًا سوف تظهرها أحداث المسلسل، كما أن الجبال البيضاء التي أظهرها البرومو ليست جبال ثلج وإنما جبال من الملح، كما أشارت دينا الشربيني أن الأحداث الأساسية للعمل سوف تظهر بداية من الحلقة الثالثة، وذلك خلال مداخلات هاتفية لهم في برنامج «مساء dmc».

أبطال مسلسل المشوار

اختار المخرج محمد ياسين عدد كبير من النجوم لمشاركته في مسلسل المشوار وهم: محمد رمضان ودينا الشربيني، بالإضافة إلى ابنهما «رحيم» الذي يجسده الطفل محمد عزازي، أحمد مجدي، أحمد كمال، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد فريد.