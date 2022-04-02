إزاي تنضم لتدريب الشباب والرياضة لو بتدور على وظيفة.. الشروط وطريقة التقديم

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن إتاحت فرصة التدريب لمساعدة الشباب على اكتساب الخبرات التي تؤهلهم لشغل الوظائف، وذلك تحت شعار «اتدرب واشتغل معانا» التي أطلقتها، مشيرة إلى أن هذا التدريب متاح لجميع المؤهلات، وترصد «الوطن» تفاصيل التدريب خلال التقرير التالي:

تفاصيل تدريب الشباب والرياضة

- التدريب متاح لأكثر من وظيفة لجميع المؤهلات «متوسط - فوق متوسط - عالي».

- فرص التدريب المقدمة من وزارة الشباب والرياضة منها كاشير «مسئول عن محاسبه العملاء علي المنتجات»، محضر طلبات «مسؤول عن تحضير المنتجات للعملاء»، متلقي طلبات «مسؤول عن استقبال أوردارات العملاء»، موظف FMC «مسؤول عن استلام البضاعة وإدراجه على السيستم»، مراقب كاميرات «مسؤول عن متابعة حركة الموظفين والعملاء وإرسال تقرير بالحالة الأمنية»، وقسم المبيعات للتخصصات المختلفة.

موعد الحصول على التدريب

يبدأ التدريب يوم الأحد الموافق 10 أبريل الجاري حتى يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل من عام 2022، وذلك من الساعة 9 مساء حتي 12 مساء.

ماذا يتلقى المتدرب خلال التدريب؟

- المجموعة الاولى: خدمة عملاء.

- المجموعة الثانية: Office«Word-Excel».

مميزات التدريب

1- يتم التدريب «أونلاين» لذا يستطيع المتدرب الحصول عليه في أي مكان يريده عن طريق برنامج Microsoft teams.

2- التدريب مجاني تماما كونه مقدم من الإدارة المركزية للمشروعات و تدريب الشباب بوزارة الشباب و الرياضة وشركة مايكروسوفت، بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مشروع «طور وغير وتوظيف مصر».

3- وفي حالة إتمام التدريب بنجاح يتم تأهيل المتدرب للحصول على وظيفة في مجموعة هايبر ماركت كبرى.

4- في نهاية التدريب يحصل المتدرب على شهاده بشرط اجتياز الاختبار بنجاح.

كيفية الاشتراك في تدريب الشباب والرياضة؟

يستطيع المتقدم التسجيل في الدورات التدريبية مباشرة من خلال هذا الرابط، على أن تكون أماكن العمل في الجيزة - القاهرة - شرم الشيخ.

الشروط الالتحاق بالتدريب

- جميع المؤهلات «متوسط - فوق متوسط - عالي».

- السن من 20 سنة إلى 35 سنة.

المميزات والحقوق:

- الرواتب حسب كل وظيفة من 2200 جنيها إلى 4700.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- عدد أيام الإجازة: يوم واحد في الأسبوع.

- دورات تدريبية.