رفع جلسة محاكمة كريم الهوارى للقرار بعد مواجهة بين الدفاع ومُجري التحريات 

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في الكيلو 10 ونصف، منذ قليل، اليوم السبت، رفع جلسة محاكمة كريم الهوارى للقرار، والتي يواجه فيها المتهم «قتل 4 طلاب عن طريق الخطأ، وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وتجاوز السرعات المقررة»، وهى القضية المعروفة إعلاميًَا بـ«حادث تصادم الشيخ زايد» .

مواجهة بين الدفاع ومُجري التحريات

وقبل رفع الجلسة، توجه محمد حمودة دفاع المتهم كريم الهوارى، بسؤال لشاهد الاثبات «مُجرى التحريات»، قائلًا هل توصلت تحرياتك للوقوف على تحديد سرعة سيارة المتهم وسيارة المجنى عليهم، فأجاب الشاهد، أن سيارة المتهمين كانت تسير بسرعة فائقة.

وسأل حمودة مُجري التحريات قائلا: هل توصلت التحريات إلى أى سيارة التى قامت بالجنوح على الأخرى؟

وأجاب شاهد الإثبات أنه توصل إلى أن سيارة المتوفين كانت تأخد دوران، فجأت سيارة المتهم وصدمتها.

تفاصيل إحالة الهواري للجنايات

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهم كريم الهواري لمحكمة الجنايات؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال.

وثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.