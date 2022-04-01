الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من التمور ومصادر البروتين الحيواني..«فيديو»

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، تستهدف تقديم خير المزارع المصرية للمواطن المصري، حيث شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، موضحًا: «صار لدينا اكتفاء ذاتي من كل محاصيل الخضر والفاكهة والكثير من مصادر البروتين من أصل حيواني».

وأضاف محمد القرش، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة إكسترا نيوز، مع الإعلاميتين دعاء جاد ودانا مدحت: «نرغب في السيطرة على الأسعار، ومن خلال منافذنا يمكننا تحقيق هذا الأمر، والمبادرة تستهدف حماية المواطن من الممارسات التي تستهدف رفع الأسعار بشكل أو بآخر، وأنشأنا أكثر من 170 منفذًا ثابتًا على مستوى الجمهورية، ودشنا سوقًا كبيرة للمنتجات في حديقة الأورمان وأخرى في الهرم، إضافة إلى ذلك، أطلقنا معرضًا للتمور، لأن شهر رمضان يشهد زيادة على طلب التمور».

مصر .. الأولى عالميًا في إنتاج التمور

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة المصرية هي الأولى على مستوى العالم في إنتاج التمور، ولديها الكثير من أشجار النخيل التي تنتج منتجات عالية الجودة، وهو ما يتيح للمواطن المصري فرصة الحصول على احتياجاته بأسعار مناسبة.

طفرة كبيرة في البحث العلمي بمصر

وأوضح أن البحث العلمي في مصر يشهد طفرة كبيرة، مؤكدًا أن مركز البحوث الزراعية من أهم المراكز البحثية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحًا أن المراكز البحثية المصرية لديها خبرات كبيرة فيما يتعلق بتقديم البحوث العلمية والتطبيقية، حيث تتشارك مع الجامعات المصرية والخبراء الأكاديميين في إعداد وتنفيذ الدراسات البحثية التطبيقية، وهو ما يدعم التنمية المتكاملة.