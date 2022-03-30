الزراعة لـ«مرصد الصحراء والساحل»: نتطلع لإنجازات تحقق طموحات الدول الأعضاء

ألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بصفته رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، كلمة مصر في افتتاح فعاليات الدورة الثامنة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، حيث تترأس مصر حاليا مجلس إدارة المرصد خلال الفترة من 2020 وحتى 2025، ويتولى وزير الزراعة رئاسة مجلس إدارة المرصد.

نظم زراعية مستدامة

ووجّه وزير الزراعة في بداية كلمته، الشكر والتقدير على ثقة الدول الأعضاء، لاختيار جمهورية مصر العربية لرئاسة مرصد الصحراء والساحل، قائلا إنّها منظمة عريقة اكتسبت خلال سنوات قليلة ثقة شركاء التنمية، وأصبح لها مكانة مرموقة على جميع المستويات في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، في ظل التغيرات المناخية التي تواجه منطقتنا ذات الموارد الطبيعية المحدودة، كون معظمها مناطق جافة وشديدة الجفاف مما يتطلب المزيد من الجهد لتطوير عمل المؤسسة في إيجاد الحلول غير التقليدية للمساهمة في مواجهة التحديات، خاصة في مجال بناء نظم زراعية مستدامة.

وأضاف القصير، أنّه في ظل رئاسة مصر للمرصد، فإنّه يتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع للدول الأعضاء، بما يحقق طموحات تلك الدول، مع التزامنا جميعا بدعم المرصد لتسهيل أداء دوره بالشكل المطلوب.

استراتيجية 2030 للتغيرات المناخية والتصحر

وقال وزير الزراعة، إنّ انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل لإقرار التوصيات الخاصة بتنفيذ استراتيجية 2030 المتعلقة بالتغيرات المناخية والتصحر والإدارة المستدامة للموارد، يأتي في إطار العمل التنظيمي للمرصد للفترة المقبلة، وأنّنا جميعا مطالبون كأعضاء في مجلس الإدارة بالعمل على إنجاز التوصيات بهدف مساعدة الدول الأعضاء لتحقيق المزيد من العمل المشترك تحت مظلة المرصد ودعم وتوحيد جهودنا من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بما يحافظ على حقوق الأجيال المقبلة.

مؤتمر الأطراف COP27

وأكد القصير، ضرورة مشاركة المرصد في أعمال مؤتمر الأطراف COP27 المقرر عقده نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، نظرا لأهميته في التعاون من أجل الحفاظ على عمليات التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات البيئية.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنّ برنامج العمل لهذه الدورة يتضمن عدة نقاط، أهمها تنفيذ توصيات الدورة السابقة، واعتماد تقرير الأنشطة والحساب الختامي للعام المالي 2021، وعرض برنامج العمل للعام الحالي 2022، والمخصصات المالية، والنظر في المذكرة الخاصة بتنفيذ استراتيجية 2030، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية للمساهمة، لإثراء نشاط المرصد ودعم مساهمته في تنفيذ المشاريع والبرامج البيئية، خاصة في مجال مقاومة التصحر والتغيرات المناخية والمحافظة على خصوبة التربة والادارة المستدامة للموارد الطبيعية من خلال المزيد من التواصل مع كل شركاء التنمية على المستوى الإقليمي والدولي.

يذكر أنّ مرصد الساحل والصحراء تأسس في عام 1992، ويهتم بمجالات التنمية المستدامة ومكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية، ويضم 26 دولة أفريقية و7 دول أوروبيه و13 منظمة إقليمية و4 منظمات أممية و3 منظمات غير حكومية، وحضر الاجتماع، الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، وممثل الوزارة في المجلس.