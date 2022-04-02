«الزراعة»: تخفيضات على السلع بمنافذنا.. والجودة مش هتلاقوها غير عندنا

قالت المهندسة منال إبراهيم، المشرف على منافذ السلع الغذائية بوزارة الزراعة، إن معرض «خير مزارعنا لأهالينا» بحديقة الأورمان يعرض منتجات يحتاجها البيت المصري، وهي السكر والزيت والأرز والمكرونة، والبقوليات بجميع أنواعها بأسعار مخفضة بعيدة عن جشع التجار.

سعر السكر بـ 10 جنيه والرز بـ 9

وأضافت «إبراهيم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة extra news، أن المعرض أطلقه السيد القصير وزير الزراعة بتنسيق مع المشرف العام على الزراعات المحمية، لعرض المنتجات بجودة عالية وسعر التكلفة، لافتة أن سعر الأرز بالمعرض 9 جنيهات، والسكر 10 جنيهات، ويوجد تخفيضات للزيت وجميع أنواع التمور، وسعر المكرونة يصل بـ 4.5 جنيه بحسب الأوزان.

وأشارت إلى أن المعرض يبيع أيضا الجبن والألبان وشاي المورينجا، والعسل والمربات، حيث تصل التخفيضات على العسل بنسبة 50%، كما يوجد تخفيضات للأنواع المختلفة من المربى ولا سيما مربى الفراولة والمشمش واللارينج والجزر الأحمر، كما تباع الطحينة بسمسم صافي.

ولفتت أن منتجات منافذ وزارة الزراعة يشرف عليها نخبة من الأطباء، ويجرى تصنيعها داخل مركز بحوث تكنولوجيا الأغذية، متابعة: «الجودة دي مش هتلاقيها غير في وزارة الزراعة».

اللحوم البلدي بـ 135 جنيه والمجمدة بـ 165

وأوضحت أنه يجرى ضخ كميات كبيرة من اللحوم البلدية يوميا، ويصل الكيلو بـ 135 جنيها، بينما سعر اللحوم المجمدة يصل لـ 165 جنيها للكيلو، والكبدة 60، كما تباع أنواع الطيور مثل الدجاج ومشتقاته والبط والسمان والحمام والرومي بأسعار مخفضة، لافتة أن مواعيد العمل داخل المعرض من الساعة 10 الصبح حتى 2 بعد منتصف الليل.

ونصحت المواطنين بعدم تخزين السلع الغذائية: «واحدة تقولي عاوزة 10 كيلو سكر أو 20 كيلو رز، بتخزني ليه؟ إحنا موجودين وفاتحين».