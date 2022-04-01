الداخلية تحتفل بيوم اليتيم.. وتوزع مساعدات على المفرج عنهم وأسرهم

تواصل وزارة الداخلية، دورها المجتمعي الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع والتواصل الفعال بما يُسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

وفي هذا الإطار حرصت وزارة الداخلية على المشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم من خلال تنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأطفال الأيتام ومن ذوى الاحتياجات الخاصة وكذا استقبالهم بعدد من المنشآت الشرطية بمختلف المحافظات وتقديم الدعم المعنوي لهم وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم.

ولاقى ذلك استحسانا من الأطفال والقائمين على إدارات دور الرعاية، لحرص وزارة الداخلية على المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة الإنسانية.

توزيع مساعدات غذائية وعينية على المفرج عنهم وأسرهم

وضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتقديم كافة الدعم للمفرج عنهم وأسرهم وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، قامت إدارة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المُجتمعية بالتنسيق مع عدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، بتوزيع المساعدات الغذائية والعينية للمفرج عنهم وأسرهم، في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ الفلسفة العقابية الحديثة وتقديم الرعاية والدعم للمفرج عنهم لمساعدهم في الانخراط مرة أخرى مجتمعيا عقب قضائهم مدة العقوبة.

مواصلة فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الغذائية

وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، استمرت فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة «كلنا واحد»، برعاية رئيس الجمهورية، والمقررة حتى يوم 13/4/2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، بإجمالي (993) فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة.

وتوفر المبادرة السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% و60%، وذلك في المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

توجيه القوافل الإنسانية لمحافظتي دمياط وكفرالشيخ

وواصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين، حيث تم توجيه قافلة مشتركة بين قطاعي (حقوق الإنسان والخدمات الطبية) لتوزيع المساعدات العينية «بطاطين – مواد غذائية»، على عدد من الأهالي بالقرى الأكثر احتياجا وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال ودور رعاية المسنين والأيتام بمحافظتي (دمياط – كفرالشيخ).

وقام وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بزيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية .