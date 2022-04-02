ضبط 102 قضية مخدرات وتنفيذ 47928 حكما قضائيا في 24 ساعة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 30 قطعة سلاح نارى بحوزة 27 متهماً.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 47928 حكماً قضائياً متنوعاً.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى، ضم متهمين، ارتكبا حادث سرقة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 102 قضية مخدرات بإجمالى 110 متهمين ضُبط خلالها:

كمية من مخدر البانجو وزنت 27,300 كيلوجرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,285 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,639 كيلوجرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 900 جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 550 جراماً، كمية من مخدر الشابو وزنت 235 جراماً، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 60 جراماً، كمية من مخدر الآيس وزنت 30 جراماً، و2011 قرصاً مخدراً.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 18 متهماً، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضُبط 8 متهمين، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 252 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: ضبط 3 متهمين أرشدوا عن سيارة مبلغ بسرقتها، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 28541 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين جرى فحص 30 من سائقى السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ 5178 حكم قضائى متنوع.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط 4 قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط 6 قضايا.

فى مجال الأمن العام: ضبط 34 قضية .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 1818 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 169 حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 7 قضايا.

ضبط 16341 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (16341) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(2876) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(164) مخالفة السير بدون تراخيص.

(8) دراجات نارية مخالفة.

(4) مخالفات شروط التراخيص.

(14) مخالفة موقف عشوائى.

كشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص.. وتحديد وضبط مرتكب الواقعة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ماتبلغ لقسم شرطة أول شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء بالعثور على جثه أحد الأشخاص «عامل» داخل الغرفة محل إقامته وبها جروح متفرقة بالجسم.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء أن وراء إرتكاب الواقعة «شخص - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا».

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما بإستخدام «سلاح أبيض» قام بإخفائه بإحدى المناطق الجبلية ، وقد أمكن ضبط الآداة المستخدمة.

ضبط شخص في التعدي على آخر بسلاح أبيض خلال مشاجرة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، توفى إثر إصابته «إدعاء مشاجرة» بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثاً ما به من إصابات والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار

وأثناء مرور قوة أمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة تلاحظ لهم إصطدام سيارة نقل يستقلها شخصان بسيارة أخرى نقل "إنصرف قائدها بالسيارة" وحال توجه القوة لفحص السيارة ومستقليها لاذ قائدها بالفرار وتمكنت القوة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة فايد بالإسماعيلية وعُثر بداخل السيارة على 20 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول.

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بالإشتراك مع أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» وأن المبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائهما والسيارة «مستأجرة» لتسهيل تنقلاتهما.

ضبط سيدة بالقاهرة لاتهامها بالنصب على المواطنين

وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من 4 مواطنين بتضررهم من إحدى السيدات لقيامها بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بقدرتها على إلحاقهم بوظائف بإحدى الجهات الحكومية وتسليمهم وحدات سكنية تابعة لإحدى الجهات الحكومية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقها.. و بحوزتها هاتف محمول ، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المُبلغين أنكرت إرتكابها للواقعة وبفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزتها تبين أنه يحوى محادثات بينها وبين المجنى عليهم تؤيد إرتكابها الواقعة.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام «صاحب محل مصوغات، كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس» بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من المحل ملكه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمحل ملكه وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات «أجنبية – محلية»، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.

ضبط مرتكبى واقعة محاولة سرقة خزينة من فرع أحد البنوك بالدقهلية

وتبلغ لمركز شرطة تمى الأمديد بمديرية أمن الدقهلية قيام مجهولين بالتعدى على موظف الأمن الإدارى المعين على فرع أحد البنوك الكائن بإحدى القرى بدائرة المركز، وإصابته بجروح وكدمات.

ونتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وأمكن العثور على خزينة حديدية مُلقاة بجوار فرع البنك المشار إليه من الخارج وتبين سلامتها ، وكذا عدم وجود مسروقات من داخل مبنى البنك.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأضاف أحدهم بسابقة عمله كموظف أمن إدارى بالبنك محل الواقعة ، وتم فصله من العمل فإتفق مع الثانى والثالث على إرتكاب الواقعة المشار إليها ، وتوجهوا للبنك مُستقلين مركبة "توك توك" ملك صهر أحدهم، ولدى وصولهم صعد الأول وبرفقته الثانى للطابق الثانى وحال دلوفهما للغرفة المتواجد بها الخزينة فوجئا بحارس الأمن «المجنى عليه» فتعديا عليه بالضرب بواسطة 2 عصا حديدية على رأسه حتى فقد الوعى وقاما بحمل الخزينة وأثناء خروجهما فوجئا باستغاثة المجنى عليه بالأهالى فقاما بالهرب مُستقلين مركبة "التوك توك" وترك الخزينة بجوار سور البنك ، وبمواجهة المتهمان أيدا ما سبق وأرشدوا عن الأداتين ومركبة "التوك توك" المستخدمين فـى الواقعة.