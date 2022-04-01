حالة الطقس غدا السبت 2 أبريل 2022.. موجة حارة تستمر حتى هذا الموعد

يهتم الكثير من المواطنين بحالة الطقس غدًا، والذي يوافق أول أيام شهر رمضان الكريم، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، حار على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها تفاصيل حالة الطقس غدًا، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك أتربة عالقة نهارًا على مناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتنشط الرياح على جنوب الصعيد والسواحل الشمالية الغربية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة الطقس في البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 إلى 1.5 متر، ويكون اتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 إلى 1.5 متر، كما يكون اتجاه حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، غدًا السبت، في مصر على النحو التالي:

القاهرة 36 16

الإسكندرية 27 17

وادي النطرون 36 16

طنطا 35 16

شبين الكوم 35 17

دمنهور 33 16

بلطيم 32 16

مطروح 24 17

السلوم 24 17

سيوة 33 18

بورسعيد 35 15

دمياط 35-16

الزقازيق 36-17

المنصورة 35 17

الإسماعيلية 36 17

السويس 36-17

العريش 34-14

رفح 32-14

رأس سدر 31-18

نخل 34-18

نويبع 28-17

طابا 34-18

كاترين 29-10

الطور 33-17

شرم الشيخ 35-21

الغردقة 35-20

مرسى علم 36-21

الفيوم 36-13

بني سويف 36-13

المنيا 37-14

أسيوط 37-14

سوهاج 38-16

قنا 38-16

الأقصر 39-18

أسوان 40-18

إدفو 40-19

أبوسمبل 39-19

الوادي الجديد 39-20

شلاتين 35-19

أبورماد 35-19

حلايب 36-18

رأس حدربة 36-18