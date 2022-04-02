روسيا تستهدف مطارات وطائرات عسكرية أوكرانية ردا على ضرب مخزن وقود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي المتعلق بنتائج العملية العسكرية في أوكرانيا، أنه تم استهداف مطارات عسكرية أوكرانية بمدينتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك بصواريخ عالية الدقة، فضلا عن إسقاط عدة طائرة هليكوبتر ومسيرة، وذلك بعد يوم من العملية العسكرية التي نفذتها أوكرانيا داخل الأراضي الروسية واستهدف تدمير مخزن وقود بها.

تدمير مرافق تخزين وقود لإمداد القوات الأوكرانية

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم استهداف المطارات العسكرية الأوكرانية وتدميرها في مدينتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك، باستخدام صواريخ عالية الدقة، وذلك حسبما نشرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

كما تم تدمير مرافق تخزين البنزين والوقود في مصفاة كريمنشوك، حيث تم إمداد القوات الأوكرانية في المناطق الوسطى والشرقية منها، باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى.

إسقاط طائرتين هليكوبتر و24 مسيرة للجانب الأوكراني

وكشفت وزارة الدفاع الروسية كذلك عن أنه تم ليلا إسقاط طائرتين هليكوبتر أوكرانية من طراز Mi-24، وتدمير 24 طائرة بدون طيار مسيرة أوكرانية و67 منشأة عسكرية، بما في ذلك 54 منطقة تركزت فيها المعدات العسكرية للقوات المسلحة، كما أشارت كذلك إلى أنه تم تدمير 381 طائرة مسيرة أوكرانية و1882 دبابة منذ بداية العملية الخاصة.