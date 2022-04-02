مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة الدقهلية.. أول رمضان

مع بداية شهر رمضان المبارك 2022، يبدأ الصائمون في البحث عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظة الدقهلية كل يوم، وذلك لاختلاف الموعد من يوم إلى آخر، ومحافظة لأخرى، وذلك بحسب المواقيت الرسمية التي تعلنها الهيئة المصرية العامة للمساحة بصفة يومية، والتي تختلف باختلاف البعد عن مدينة القاهرة، حيث تزيد او تقل عدة دقائق، وهو أمر يجب أن ينتبه له الصائمون جيدا حتي لا يفسد صيامهم.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة الدقهلية

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية ومدينة المنصورة، وكذلك موعد اذان المغرب اليوم،‏ وهو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجرية، حيث تختلف التوقيتات عن محافظة القاهرة بدقيقة أو دقيقتين.

الفجر 4:13 صباحا

الشروق 5:42 صباحا

الظهر 11:58 صباحا

العصر 3:30 مساء

المغرب 6:14 مساء

العشاء 7:34 مساء

مواقيت الصلاة وموعد اذان المغرب اليوم في محافظة القاهرة

وتختلف مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة الدقهلية عن محافظة القاهرة بدقيقة أو دقيقتين يوميا، وحتى ينتبه الصائمون لتلك التوقيتات، وتكون متاحة لهم في الوقت الذي يرغبون في معرفة موعد كل صلاة من الصلوات الخمس، تعرض السطور التالية مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في ‏محافظة القاهرة هي:

الفجر 4:15 صباحا ‏

الشروق 5:43 صباحا ‏

الظهر 11:59 صباحا ‏

العصر 3:30 مساء

المغرب 6:14 مساء ‏

العشاء 7:33 مساء.