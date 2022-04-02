مع أول أيام شهر رمضان المبارك، تتجه أعين أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط إلى معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة الإسكندرية، إذ يحرص الكثير من المسلمين، على أداء الصلوات الخمس في مواقيتها، فضلا عن تعديل مواعيد العمل واللقاءات لتتناسب مع ساعات الصيام.

موعد أذان الفجر اليوم في محافظة الإسكندرية

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر اليوم في محافظة الإسكندرية، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، حيث بدأت أولى أيام شهر رمضان الساعة 4:19 فجراً ويُختتم الصوم في 6:20 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أما مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية اليوم السبت 1 رمضان، الموافق 2 أبريل، فجاءت بالنسبة لصلاة الفجر الساعة 4:19 صباحا، والشروق 5:48 صباحا، والظهر 12:04 مساء، والعصر 3:36 مساء، والمغرب 6:20 مساء.

تغيرات في إمساكية رمضان 2022 في الإسكندرية

وبحسب إمساكية رمضان 2022 في الإسكندرية، يتبين أنه مع مرور كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، يقل موعد صلاة الفجر دقيقة لمدة يومين وفي اليوم الثالث دقيقتين ويستمر هذا الأمر على ذات النهج، بينما تستمر صلاة المغرب في ذات الوقت لمدة يومين وتزيد في اليوم الثالث دقيقة ويستمر هذا الأمر خلال شهر رمضان 2022.

استعداد المساجد لشهر رمضان في الإسكندرية

ويتبع معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة الإسكندرية، تفاصيل الصلاة في مساجد الإسكندرية، حيث أكد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية على أعضاء جهاز المتابعة بضرورة تفقد المساجد ومتابعة أحوالها ومدى جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن، والتأكد من انتظام سير العمل وإقامة الشعائر على أكمل وجه.

وأثنى «عبد الرازق» على التزام الرواد وانضباط العاملين بالمساجد، مؤكدا مضاعفة الجهد المبذول هذه الأيام لتهيئة المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن في شهر رمضان المعظم.