تعرف على موعد وتفاصيل برنامج مصطفى حسني رمضان 2022

يحرص الكثير من المشاهدين على متابعة البرامج الدينية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعرض فضل هذا الشهر والقصص القرآنية والحكم والعبر، ومن بينها برنامج مصطفى حسني رمضان 2022، حيث يتحدث عن الأحاديث والقصص الإسلامية بشكل شيق وممتع من خلال برنامجه «القناع».

برنامج مصطفى حسني رمضان 2022

يُذاع برنامج مصطفى حسني رمضان 2022 في الكثير من القنوات الفضائية، حيث أعلنت فضائية ON أن إذاعة البرنامج ستكون قبل الإفطار، وهو وقت يتجمّع فيه الأهل والأصدقاء أمام شاشة التلفاز خلال وجبة الإفطار.

ووفقًا لما أعلنته قناة ON، فإن برنامج مصطفى حسني رمضان 2022 سيُذاع في الساعة 5:30 مساءً، وهو الوقت المعتاد لعرض البرامج الدينية المصرية.

ونشرت قناة ON برومو برنامج مصطفى حسني رمضان 2022، الذي قال فيه: «ربنا خلقنا وأدوع فينا من صفاته على قدرنا، فجعلك سميعًا بصيرًا قويًا رحيم وأشرف أحوال الإنسان لما يسعى بهذه الصفات في عبادة ربنا ونفع نفسه وخدمة الخلق، لكن لو سيطر الخوف على الإنسان بيحجب عنه شخصيته الربانية الصادقة، يخاف يسعى بقوة في الحلال، فلا يرزق، أو مايبقاش رحيم فيُستباح».

برنامج القناع

وأضاف مصطفى حسني خلال برومو البرنامج: «أو يصون العشرة ويبادر بالمعروف فيضمم ولا يقام له وزن، ولو قدر يتغلب على هذا الخوف الشيطاني لعاش بشخصيته الربانية الصادقة بلا قناع».

وبجانب برنامج مصطفى حسني رمضان 2022 هناك العديد من البرامج الدينية التي تعرضها شاشة قناة ON، حيث تعرض برنامج «مصر أرض المجددين» لفضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق تقديم الإعلامي عمرو خليل ويعرض يوميًا في رمضان الساعة 12:15 ظهرًا.

كما تعرض قناة ON برنامج «قلوب عامرة» للدكتورة نادية عمارة ويُذاع الساعة 4:35 مساءً.