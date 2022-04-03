الاختيار 3.. كواليس القرار المصيري بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة

عرض مسلسل «الاختيار 3»، في الحلقة الأولى له على شاشة «أون»، كواليس القرار المصيري الذي اتخذته الدولة المصرية، بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي أعلنتها القوات المسلحة المصرية، إبان حكم المعزول محمد مرسي، بالتزامن مع ثورة 30 يونيو 2013.

توجيهات من قيادات الإخوان لعناصرهم بالإبقاء في النهضة ورابعة العدوية

وتضمنت المشاهد الدرامية اليوم في المسلسل، توجيهات قيادات الإخوان، لعناصرهم بالبقاء في رابعة العدوية والنهضة، إذ قال أحد القيادات: «النهاردة مش عاوز حد يمشي.. النهاردة يوم حاسم»، وذلك بالتزامن مع هتافات دوت ميدان التحرير، مع خروج عدد هائل من الشعب المصري بهتافات ولافتات تحمل اسم «أنا مش كافر أنا مش ملحد.. يسقط يسقط حكم المرشد».

المؤتمر الأخير لـ«تمرد» قبل القرار المصيري

كما تضمنت الحلقة الأولى، مؤتمر حركة «تمرد» الأخير، والذي استضافته جريدة «الوطن»، وتظاهرات ضد جماعة الإخوان الإرهابية، تحت شعارات «ضحكوا علينا باسم الدين، كذابين كذابين.. ولا أخوان ولا مسلمين»، ولم تقتصر التظاهرات على ميدان التحرير فقط، بل جابت محافظات الجمهورية كافة، في الوقت الذي اجتمع فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع حينذاك، وأبلغ ممثلي المجتمع المصري من حاضري مؤتمر الاتحادية بأنه سيتخذ قرار مصيري تحتاجه الدولة.