تعمير القاهرة الكبرى: حدائق الفسطاط تضم زراعات نادرة ومنطقة حفريات والتنفيذ خلال عام

كشف المهندس ابراهيم أبو عريضة، مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لشئون التنفيذ، أن المرحلة الأولى من مشروع حدائق الفسطاط، يشمل تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، بمنطقة مجمع الأديان، على مساحة نحو 22 ألف متر مربع، وجرى الإستعداد لافتتاح الساعة أمام المُصليين، لأداء صلاة التراويح داخلها، خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف «أبو عريضة» خلال حديثه لـ «الوطن»، أن ساحة مسجد عمرو بن العاص، تضم مساحة كبيرة للمصليين ولأداء الشعائر الدينية، كما تضم الساحة مبنى بديل، مبنى للميضة، وخارج الساحة توجد بوابة كبيرة، تم تصميمها على الطراز الإسلامى، لتتناسب مع طبيعة المكان.

مشروع حدائق الفسطاط سيُقام على مساحة 500 فدان

وتشمل الساحة نافورتين، حيث يضم مشروع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، عمل بنية تحتية، وتوفير شبكة رى وشبكة اتصالات، وشبكة صرف، كما تضم الساحة بوابة خلفية تطل على باقى حدائق الفسطاط ضمن المشروع.

وأشار مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لشئون التنفيذ، إلى أن مشروع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، يعد جزء بسيطا من مشروع حدائق الفسطاط، والذي يعد من أهم وأكبر المشروعات، التى يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية، ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية.

وأوضح «أبو عريضة» أن مشروع حدائق الفسطاط، سيقام على مساحة 500 فدان، تضم عدة مناطق، لتكون فى النهاية حديقة كبيرة كاملة، متصلة الأطراف.

وعن المناطق التى ستضمنها حدائق الفسطاط، أشار مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لشئون التنفيذ، إلى أن المشروع يضم المنطقة الإستثمارية، والمنطقة الثقافية، والتى ستكون المدخل الرئيسي لمشروع حدائق الفسطاط، على طريق صلاح سالم، ومتحف الحضارات.

والمنطقة التراثية، ستضم زراعات نادرة من داخل مصر، حيث يجوب العاملون بمشروع حدائق الفسطاط صحراء مصر، لجمع واستكشاف الزراعات النادرة، ليتم عمل حديقة مخصصة لها ضمن المشروع.

هناك نحو 1000 عامل، يعملون حاليا داخل مراحل المشروع

ويضم المشروع منطقة المغامرة، ومنطقة ألعاب متنوعة لجميع الأعمار، ومنطقة الوادى، وهى منطقة تلال داخل التضاريس الموجودة بالمنطقة، والتى ستشمل أيضا ممرات ومطاعم، ومنطقة الحفريات، وهى منطقة أثرية بنعيد استكشافها، كى تكون مزار سياحى داخل المشروع، وفقا لـ «أبو عريضة».

بجانب منطقة القصبة، والتى ستضم عدد من المحلات، ومنطقة المحلات، والتى سيتم تخصيصها كى تكون منطقة تضم أسواق عدة، وهى مخصصة للصناعات الحرفية.

وأكد مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لشئون التنفيذ، أن بحيرة عين الصيرة «عين الحياة»، ستكون جزء من مشروع حدائق الفسطاط، وكذلك متحف الحضارات، وسيضم المشروع أيضا منطقة مطاعم، ساحات انتطار للسيارات، ومسرح رومانى، ومساحات خضراء.

مضيفا أن هناك نحو 1000 عامل، يعملون حاليا داخل مراحل مشروع حدائق الفساط، ونوه «أبو عريضة» عن أن المدة المحددة للإنتهاء من مشروع حدائق الفسطاط بجميع مراحله، هى عام واحد، وذلك وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن سرعة الإنتهاء من المشروع.