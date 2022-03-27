«التنمية الحضارية» يكشف تفاصيل مشروع حدائق الفسطاط: سيغير معالم القاهرة

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، «صندوق تطوير المناطق العشوائية سابقا»، أن مشروع حدائق الفسطاط، يتم تنفيذه على مساحة أكثر من 500 فدان، بعد أن كانت تضم العديد من البؤر العشوائية، منها: «عزبة أبو قرن، بطن البقرة، وغيرها»، والتي تم إزالتها وإعادة تسكين سكانها، فى سكن بديل.

المنطقة تضم حدائق بمعايير عالمية

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضارية، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروع حدائق الفسطاط سيغير معالم القاهرة التاريخية تماما، من مناطق عشوائية وتلوث كانت تحجب رؤية الثروة الأثرية التي تمتلكها مصر، إلى منطقة تضم حدائق بمعايير عالمية تنافس مثيلاتها في العالم.

وأشار «صديق» إلى أن مشروع حدائق الفسطاط، يشمل عددا من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية، التي تخدم الطابع السياحي للمنطقة، ومسارح مكشوفة وحدائق تراثية، كما سيضم المشروع أكبر هضبة خضراء بارتفاع عالي جدا، تسمح للزائرين والسائحين رؤية الأهرام والقلعة ومآذن القاهرة التاريخية.

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضارية، أن مشروع حدائق الفسطاط، سيكون المتنفس الأخضر الأول للقاهرة، ومزار سياحي عالمي، لمن يريد أن يزور معالم وآثار القاهرة التاريخية والإسلامية، كما سيتم وضعها على خريطة السياحة في مصر.

تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص

وأشار «صديق» إلى أنه من ضمن خطة مشروع حدائق الفسطاط، سيتم تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، بما يليق بقيمته الأثرية والتاريخية والإسلامية، وذلك لكونه أول مسجد تم بناؤه في مصر، وتحويله لمزار سياحي عالمي وإسلامي.

ونوه رئيس صندوق التنمية الحضارية، بأن الصندوق يعمل حاليا على تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط، بالتزامن مع العمل على مشروعات أخرى، منها مشروع «تطوير القاهرة التاريخية»، والذي تشمل المرحلة الأولى منه، منطقة مسجد الحاكم بأمر الله، ومنطقة باب زويلة.

موضحا أنه من المقرر أن يضم مشروع حدائق الفسطاط مناطق ترفيهية عالمية، وبازارات، وأماكن لإقامة الحفلات الفنية والغنائية، ومعارض فنية، ومناطق للمخيمات والمعسكرات، ومطاعم مأكولات شعبية، وسلاسل مطاعم عالمية، ومقاهي، وغيرها من الأنشطة الترفيهية.