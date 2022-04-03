نقل 667 أسرة من عشوائيات مجرى العيون إلى الخيالة وإخلاء 206 عقارا

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على استمرار أعمال الإزالة الجارية للمناطق الخطرة والغير آمنة الملاصقة لسور مجرى العيون وتوفير حياه كريمة للمواطنين، مؤكدة أن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية وعدت وأوفت بنقل أهالي وسكان تلك المناطق إلى أماكن حضارية آمنة تليق بهم وبالأجيال القادمة.

وأشارت نائب المحافظ خلال متابعتها للموقف أن أعمال الازالة الجارية بمناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة، أسفرت عن الانتهاء من هدم 20 عقار وإخلاء 206 عقار من إجمالي 520 عقار مستهدف إزالتها وإخلاء667 أسرة مستحقة ونقلها إلى الخيالة من إجمالى 1660 أسرة مقرر نقلها إلى وحدات مجهزة في الخيالة.

إخلاء البؤر العشوائية وسط فرحة الأهالي

وأضافت نائب المحافظ أن أعمال الإخلاء ونقل السكان من البؤر العشوائية تجري وسط فرحة الأهالي بنقلهم لمساكن حضارية جديدة بمشروع كومباوند الخيالة، وهو متكامل الخدمات ومجهز بالكامل تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بنقل السكان إلى مساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة والخطرة، مؤكده استمرار تسكين باقي الأسر تباعاً خلال الأيام المقبلة.

تطوير منطقة سور مجرى العيون

وأوضحت «عبد المنعم» أن الدولة قامت بتغيير حياة مواطنى تلك المناطق من خلال تسكينهم بوحدات سكنية بالمدن الحضارية الجديدة التي أقامتها الدولة والتي تبعد بضع كيلومترات قليلة عن أماكن اقامتهم الاصلية فى إطار توفير حياة كريمة ومواجهة الخطر الداهم والمناطق غير المؤهلة للحياة واستكمال أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون، والذي يحمل في طياته عاصمة جديدة وبصمة مبهرة لتاريخ عريق وبعدا تراثيا عظيما وموقعا أثريا من الطراز الاول، حيث تشهد القاهرة أعمال تطوير غير مسبوقة لإستعادة الوجة الحضارى والتاريخى للمواقع التراثية والأثرية وإقامة حياه أفضل للمواطنين.