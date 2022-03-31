«التعليم»: تحويل طلاب «3 ثانوي» الممتنعين عن المصروفات لمنازل

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصير طالب شهادة الثانوية العامة، الذي يدرس في مدرسة تجريبية لغات، ولم يلتزم بدفع مصروفات العام الدراسي، في ظل وجود قرار سابق بأحقية المدرسة التجريبية بتحويل الممتنعين عن دفع المصروفات، لأقرب مدرسة حكومية.

دفع طالب التجريبي لغات للمصروفات شرط استمراره نظاميا

قال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إن المدرسة التجريبية ستتعامل مع طالب الثانوية العامة الذي امتنع عن سداد المصروفات، بتحويل إلى نظام المنازل، لأنها لا تملك، وهو في الصف الثالث، أن تقوم بتحويله إلى مدرسة حكومية رسمية، تدرس باللغة العربية، وهو يدرس اللغات طوال حياته.

ولفت المصدر، إلى أن دفع طالب التجريبي لغات للمصروفات، شرط أساسي لاستمرار نظاميا، أما إذا رفض، فسوف يتم تحويله للمنازل، شريطة دفع 210 جنيهات نظير رسوم الامتحانات، مع إجباره على دفع تأمين التابلت، بقيمة مائة جنيه، وبعدها يدخل الامتحانات على أساس أنه منازل.

اليوم.. الانتهاء من استيفاء بيانات مقار واستراحات لجان الثانوية العامة

وفي سياق آخر، تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من أول خطوة في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث تنتهي لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات اليوم الخميس من استلام بيانات الاستراحات ومقار اللجان من المديريات التعليمية كالأتي:-

- بيانات بالاستراحات المعدة لامتحانات الثانوية العامة، وأسماء مشرفي الاستراحات بالمديرية والادارات التعليمية .

- استمارات 1 عضوية سري لـ«الملاحظين» للمدارس الثانوية والإعدادية وديوان المديرية، ودواويين الإدارات التعليمية التابعة للمديريات.

- بيان بمقار لجان سير امتحان الثانوية العامة 2021-2022 بالمحافظات، للجان والمراقبة بالقطاعات.

- بيان بالمدارس الثانوية والإعدادية بالإدارات التعليمية، وإخطار الأمن والإدارة العامة للامتحانات باللجان المختارة، لجان أساسية ولجان احتياطية وموافقتها عليها والتعديلات التي تمت عليها والمبررات».