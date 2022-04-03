موعد العيد الكبير 2022 في مصر.. فليكا بعد 3 أشهر

كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور جاد القاضي، موعد العيد الكبير 2022 في مصر، وقال إنّ عيد الأصحى المبارك 2022، سيكون يوم السبت الموافق 9 يوليو المقبل 2022 وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

موعد العيد الكبير 2022 في مصر

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، لـ«الوطن»: «يولد هلال شهر ذي الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 4:52 فجراً بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022، ويلاحظ أنّ الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1443هـ الموافق 28 يونيو 2022، وهو يوم الرؤية في مدينة القاهرة، وجميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

الجمعة 8 يوليو المقبل وقفة عرفة

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، بأنه في يوم الرؤية سيغرب القمر قبل غروب الشمس ذلك اليوم في مكة المكرمة بـ19 دقيقة، وفي القاهرة بـ14 دقيقة، وبالنسبة لمحافظات جمهورية مصر العربية سيغرب القمر قبل غروب الشمس ذلك اليوم بمدد تتراوح ما بين 13 لـ19 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس «يوم الرؤية» بمدد تتراوح من 6 لـ39 دقيقة، وبذلك يكون يوم الأربعاء 29 يونيو المقبل 2022 هو المتمم لشهر ذي القعدة 1443 هجريًا.

وأشار إلى أنّ غرة شهر ذي الحجة 1443 هجرياً، ستكون يوم الخميس 3 يونيو 2022 فلكيًا، على أن تكون وقفة عرفات لعام 1443 هجريًا يوم الجمعة 8 يوليو 2022 فلكيًا، ويكون عيد الأضحى المبارك 1443 هجريًا يوم السبت 9 يوليو المقبل.