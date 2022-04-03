مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة أسيوط.. 2 رمضان

تعلن الهيئة العامة للمساحة مواقيت الصلاة بمحافظة أسيوط، خلال اليوم من شهر رمضان الموافق 3 من شهر أبريل، وحددت الهيئة مواقيت الصلوات الخمس ومواعيد الامساك وفقا لإمساكية شهر رمضان.

وتقدم جريدة «الوطن» وموقعها الالكتروني، للمقيمين بمحافظة أسيوط، خدمة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب للصائمين اليوم فى محافظة أسيوط.

مواقيت الصلاة فى محافظة اسيوط

ووفق إمساكية شهر رمضان2022 فى أسيوط والتى تعلنها مديرية المساحة بالمحافظة، تكون مواقيت وموعد أذان المغرب اليوم فى محافظة أسيوط كالتالي:

مدة ساعات الصوم 14ساعة وتبدأ صلاة الفجر اليوم الساعة الرابعة و18 دقيقة ويكون موعد شروق الشمس الساعة 5:44، بينما يكون موعد أذان الظهرفى أسيوط الساعة 11:59 دقيقة بالتوقيت المحلي، بينما تكون صلاة العصر عند الساعة 3:29 وفقا لإمساكية رمضان 2022.

موعد أذان المغرب اليوم فى محافظة أسيوط

وحسب مديرية المساحة وإمساكية شهررمضان 2022 في أسيوط، يؤدى المصلون صلاة المغرب اليوم فى المحافظة، عند الساعة 6:14 مساء، على أن يكون الافطار للصائمين عقب انطلاق مدفع الافطار ورفع أذان المغرب، بينما تكون صلاة العشاء فى الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي، ويؤدي المصلون صلاة التراويح بعد صلاة العشاء مباشرة، بينما يكون السحور فى الساعة 1:54 أو بعدها بقليل، فهو ممتد حتى وقت الإمساك، ويكون عند الساعة 3:54 والفجر4:18 صباحا.

وقال الشيخ عاصم قبيصى وكيل مديرية أوقاف أسيوط، إن ياتى ذلك فى إطار الخطة التى وضعتها وزاة الاوقاف فى اتباع الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وقت الصلاة ومنع التزحام بين المصلين التزاما بتعليمات وزارة الصحة لمنع انتشار الفيروسات المعدية فى ظل جائحة كورونا.