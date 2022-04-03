مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة الدقهلية.. 2 رمضان

يحرص الصائمون خلال شهر رمضان الكريم على أداء الصلوات الخمسة في أوقاتها، ولذلك يهتمون بمواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر، والذي به يبدأ صيام اليوم، وينتهي مع أذان المغرب، ويختلف مواقيت الصلاة من مدينة إلى أخرى في مصر، وذلك حسب موقع كل محافظة الجغرافي، وبحب المواقيت الرسمية والتي تعلنها الهيئة المصرية العامة للمساحة، إذ تختلف باختلاف البعد عن مدينة القاهرة بدقائق تقل أو تزيد قليلا، وذلك ينبغي على الصائمين الانتباه لمواقيت الصلاة جيدا حتى لا يفسد الصيام.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة الدقهلية

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم ‏ في محافظة الدقهلية ومدينة المنصورة، وكذلك موعد أذان المغرب وهو ثاني أيام شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجرية، إذ تختلف التوقيتات عن محافظة القاهرة بدقيقة أو دقيقتين.

الفجر 4:12 صباحا

الشروق 5:41 صباحا

الظهر 11:58 صباحا

العصر 3:30 مساء

المغرب 6:15 مساء

العشاء 7:35 مساء

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في القاهرة

وتذيع القنوات الفضائية والإذاعة أذان الصلوات حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وتنبه دائما على مراعاة فروق التوقيت بين محافظة وأخرى، وحتى ينتبه الصائمون لتلك التوقيتات وتكون مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في ‏محافظة القاهرة، هي:

الفجر 4:14 صباحا ‏

الشروق 5:42 صباحا ‏

الظهر 11:58 صباحا ‏

العصر 3:30 مساء

المغرب 6:15 مساء ‏

العشاء 7:34 مساء