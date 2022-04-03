ملامح الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية: تحسين جودة الحياة ونمو مستدام

عدد من الإجراءات المهمة اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية والتي بدأت آثارها في الظهور في صورة ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة الذي تسبب في تلف المحاصيل وانخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية وغيرها من الآثار والتي رصدتها المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والتي حصلت «الوطن» على تفاصيلها.

تلف محاصيل وحرائق غابات وفيضانات غير مسبوقة

وبحسب الاستراتيجية تزايدت نسب غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو بطريقة غير مسبوقة ومن المتوقع استمرار زيادتها بشكل متضاعف حتى 2030، كما تضاعفت الكوارث البيئية التي ستواجهها الأجيال المقبلة بنحو 3 أضعاف في المتوسط على مواليد عام 2020 مقارنة بمواليد عام 1960، إذ تضاعفت الموجات الحارة بنحو 3 مرات ونصف مرة وتضاعفت نسب الجفاف بأكثر من 3 أضعاف وزاد تلف المحاصيل بنفس النسبة وتضاعفت الفيضانات وحرائق الغابات بأكثر من ضعفين ونصف.

وللمرة الأولى منذ 1000 عام ينخفض منسوب الجليد في القطب الشمالي لأدنى مستوى له ويرتفع مستوى البحر بشكل متسارع لم يره الكوكب منذ 3 آلاف عام ويسجل معدل غاز ثاني أكسيد الكربون التركيز الأعلى له منذ مليون عام.

رؤية مصرية للتصدي للتغيرات المناخية

ووضعت مصر رؤية في الاستراتيجية الوطنية تتمحوّر حول التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.

ومن أجل تحقيق تلك الرؤية وضعت الاستراتيجية منهجية اعتمدت فيها على الدستور المصري واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتحليل فرص القوة والضعف والتهديدات لإدارة التغير المناخي في مصر ودمج الاستراتيجيات والخطط القطاعية وذلك من أجل تحقيق الأهداف والأهداف الفرعية والتي تتضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام و منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات وتحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة و نقل التكنولوجيا ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ تعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ وتحسين البنية التحتية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ.