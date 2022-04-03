مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 2 رمضان في محافظة مطروح

يحرص موقع «الوطن» منذ انطلاق شهر رمضان الكريم على تقديم خدمات معلوماتية عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب وجميع الصلوات في محافظة مطروح إضافة لجميع محافظات الجمهورية، ضمن سلسلة الخدمات المتنوعة التى يقدمها لقرائه على الموقع الإلكتروني، وتستمر هذه الخدمة على مدار الشهر الكريم، بشكل يومى لمتابعة القراء المواعيد لأداء الفرائض في التوقيتات المحددة لها.

وأعلنت مديرية أوقاف مطروح عن تجهيز جميع المساجد للصلاة ومتابعتها من خلال التفتيش بلجان إدارات الأوقاف بمراكز ومدن المحافظة من الحمام شرقًا وحتى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا.

مواعيد الصلاة في محافظة مطروح

وتأتى مواقيت الصلاة في محافظة مطروح مغايرة لتوقيتات القاهرة الكبرى والمحافظات الأخرى حسب المواعيد الرسمية التى أعلنت عنها هيئة المساحة المصرية وهي كالتالي:

موعد أذان الفجر الساعة : 4:28 ص

موعد صلاة الشروق الساعة : 5:58 ص

موعد أذان الظهر الساعة : 12:14 م

موعد أذان العصر الساعة : 3:47 م

موعد أذان المغرب الساعة : 6:32 م

موعد أذان العشاء الساعة : 7:52 م

اختلاف مواقيت الصلاة بين مدن مطروح

وتختلف مواقيت الصلاة في مراكز ومدن محافظة مطروح عن بعضها حيث تزداد مواعيد أذان كل صلاة في مدينة السلوم عن مدينة مرسي مطروح التى تقع غربها بحوالى 230 كم، بفارق 8 دقائق وتسجل مواعيد الصلاة في السلوم، اذان الفجر الساعة 4:36 ص، والشروق الساعة 6.6 ص، وصلاة الظهر الساعة 12:23 م، وصلاة العصر الساعة 3:56 م، وصلاة المغرب الساعة 6:40 م وصلاة العشاء الساعة 8:00 م، وتقل توقيتات الأذان عن مدينة مرسى مطروح في المدن الواقعة شرقها في الضبعة والعلمين والحمام.