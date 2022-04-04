اليوم.. طلاب رابعة ابتدائي يؤدون امتحان الدراسات وict ورقيا بالمدارس

يواصل طلاب الصف الرابع الابتدائي، امتحانات شهري فبراير ومارس طبقا لنظام التقييم الجديد، بعد أن قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدمج الامتحانات الشهرية لشهري فبراير ومارس في اختبار واحد لشهر أبريل الجاري.

طلاب رابعة ابتدائي يؤدون امتحان الدراسات في 45 دقيقة

يؤدي طلاب رابعة ابتدائي، اليوم الأثنين 4 أبريل 2022، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وict، بالمدارس ورقيا، ويشمل الامتحان 15 سؤال في كل مادة، وتقتصر الأسئلة على ما جرى دراسته حتى نهاية شهر مارس الماضي.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدة الامتحان تستغرق 45 دقيقة أي حصة دراسية كاملة، موضحا أن موجهي المواد الدراسية بالإدارات التعليمية المسئولين عن وضع الامتحانات من بنك الأسئلة.

فيما يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي، غدا الثلاثاء 5 أبريل 2022، الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، وينتهي الطلاب من الامتحانات يوم الأربعاء المقبل بأداء امتحان الرياضيات.

بدء تلقي طلبات التسجيل للمرشحين للترقي

وفي سياق آخر، تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، في تلقي طلبات التسجيل للمعلمين المرشحين للترقي، والذين لم يتمكنوا من اجتياز الاختبار في المحاولة الأولى للاختبار، لإعادة اختبارهم مرة ثانية دون رسوم، للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيجرى إتاحة التسجيل للمعلمين المرشحين للترقي، بداية من اليوم الاثنين إلى السبت 9 أبريل 2022 محافظات «البحر الأحمر - جنوب سيناء - شمال سيناء - الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - الشرقية - دمياط - البحيرة - الإسكندرية - الجيزة - القاهرة - ديوان عام الوزارة».

وأوضحت الوزارة، أن التسجيل سيتاح على المنصة الرئيسية «منصة المعلم»، للتدريب عن بعد من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمي، للحصول على شهادة الصلاحية.