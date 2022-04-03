معرض أهلا رمضان 2022 في الدقهلية.. أسعار مخفضة وعروض مميزة

توسعت رئاسة مركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، بقيادة المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنزلة في تنفيذ وافتتاح معارض أهلًا رمضان 2022 بنطاق المركز، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع اليومية وبالكميات الكافية والأسعار المناسبة، خاصة مع قدوم شهر مضان الكريم وضرورة إحكام الرقابة والسيطرة علي الاسواق بالمحافظات من خلال تنظيم معارض «أهلًا رمضان» 2022.

7 منافذ لمعرض أهلًا رمضان 2022 في المنزلة

وقال المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنزلة، إنه جرى افتتاح عدد 7 منافذ بيع السلع الاستهلاكية للبيع بأقل من سعر الجملة للسيطرة علي ارتفاع الأسعار ومنع استغلال التجار، حيث تم فتح منفذ دار مناسبات ابن تميم، منفذ في شارع عبد المنعم رياض، ومنفذ لحوم بميدان الجرايحى، منفذ على الطريق الزراعي بجوار مجلس المدينة ومنفذ شارع الزهراء، منفذ بيع أسماك بميدان الأنصاري منفذ بجوار الشئون الاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع قطاع التموين .

توفير السلع التموينية بمعرض أهلا رمضان 2022 بأسعار مخفضة

وأضاف عبد الباقي، في بيان صحفي، أن الهدف من ذلك هو توفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وتقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم وذلك في إطار جهود الدولة وحرص المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية وكافة السلع الأساسية

وفي سياق متصل أعلنت محافظة الدقهلية عن افتتاح 19 معرض بمختلف المراكز ‏والمدن والأحياء بنطاق المحافظة لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع الغذائية والرمضانية ‏بأسعار مخفضة.