تجار يطالبون شركات الحديد والأسمنت بالتنازل عن الربح والبيع بسعر التكلفة

طالب تجار مواد البناء بالغرف التجارية، الشركات المنتجة للحديد والأسمنت، بالبيع بسعر التكلفة والتنازل عن جزء من هامش الربح لاستقرار السوق التجارية، مع تفعيل ميثاق الشرف بين التجار لاستقرار السوق العقارية، وذلك وفقًا لـ أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

تجار الجملة مستعدون للتنازل عن هامش الربح

وكشف «الزيني» عن أن الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، أعدت ميثاق شرف لاستقرار السوق العقارية، مؤكدًا أن عدد كبير من تجار الجملة مستعدون للتنازل عن هامش الربح، وأن تجار مصر يرفضون استغلال الأزمات لتحقيق أرباح، لافتًا إلى أن الأزمة ليست محلية ولكنها عالمية بسبب ارتفاع الخامات، لذا يجب التعامل معها حاليًا ومستقبليًا بطرق أكثر وعيًا سواء على مستوى المستهلك أو للتاجر أو الصانع.

وشهدت أسواق الحديد والأسمنت، اليوم الأحد استقرارًا سعريًا بعد يومين من إعلان شركات حديد التسليح للأسعار الجديدة، وسط هدوء الطلب بمختلف المحافظات.

أسعار الحديد اليوم الأحد 3-4-2022

استقر سعر طن الحديد عند نفس المستويات دون زيادة لليوم الثاني على التوالي وسجل سعر طن الحديد، اليوم، استقرارًا سعريا دون زيادة، وفق آخر سعر أعلنته شركات الحديد بداية شهر أبريل الجاري، في كل المحافظات.

وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

- حديد عز بسعر 19 ألف جنيه.

- حديد بشاي بسعر 19 ألف جنيه.

- حديد العتال بسعر 18.400 ألف جنيه.

- حديد سرحان بسعر 18.350 جنيه.

- حديد عطية بسعر 18.350 ألف جنيه.

- حديد العشري بسعر 18 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 3-4-2022

فيما سجلت أسعار الأسمنت اليوم، استقرارًا في سعر الطن، وجاءت الأسعار كالتالي:

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» وأسمنت المعلم ووادي النيل بسعر 1350 جنيها.

- أسمنت المخصوص 1390 جنيهًا.

- أسمنت سيناء 42.5 بسعر 1470 جنيهًا.

- أسمنت حلوان بسعر 1380 جنيهًا.

- أسمنت السويدي بسعر 1430 جنيهًا.

- أسمنت المسلة والعسكري بسعر 1340 جنيهًا.