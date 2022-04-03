مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة الدقهلية 2 رمضان

يهتم المسلمون بمواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر وكذلك موعد أذان المغرب، فبهما يبدأ الصيام وينتهي، ونظرا لاختلاف مواعيد الصلاة من مدينة لأخري حسب مواقيت الصلاة التي تعلنها الهيئة المصرية العامة للمساحة، حيث يختلف مواقيت الصلاة من مدينة إلي آخري حسب موقع كل محافظة الجغرافي، وتختلف باختلاف البُعد عن مدينة القاهرة بدقائق تقل أو تزيد قليلا، وينبغي على الصائمين الانتباه لمواقيت الصلاة جيدا حتي لا يفسد الصيام، وعلي الصائم أن يتبع مواقيت الصلاة في المكان الذي يقيم به.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة الدقهلية

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد اذان المغرب اليوم ‏ الموافق الثاني من شهر رمضان لعام 1443 هجرية، في مدينة المنصورة، ومحافظة الدقهلية والتي أعلنت عنها الهيئة المصرية العامة للمساحة، وكذلك مواقيت الصلاة حيث تختلف التوقيتات عن محافظة القاهرة بدقيقة أو دقيقتين.

الفجر 4:12 صباحا

الشروق 5:41 صباحا

الظهر 11:58 صباحا

العصر 3:30 مساء

المغرب 6:15 مساء

العشاء 7:35 مساء

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في ‏محافظة القاهرة

وتذيع القنوات التلفزيونية الفضائية والراديو أذان الصلوات حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ومع كل أذان تنبه علي مراعاة فروق التوقيت بين محافظة وأخري، وحتي ينتبه الصائمون لتلك التوقيتات وتكون مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في ‏محافظة القاهرة هو:

الفجر 4:14 صباحا ‏

الشروق 5:42 صباحا ‏

الظهر 11:58 صباحا ‏

العصر 3:30 مساء

المغرب 6:15 مساء ‏

العشاء 7:34 مساء