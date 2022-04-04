درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 4-4-2022 في مصر

مازلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذّر من ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة ثالث أيام شهر رمضان المبارك، مع التأكيد على الصائمين بعدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها قبل قليل، أنّ ارتفاع درجات الحرارة يستمر حتى الخميس المقبل، كما هو واضح من صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس، حيث تتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 27 حتى 36 درجة خلال ساعات النهار، وبين 31 حتى 36 على وسط الدلتا والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وتسجل بين 37 حتى 38 على مدن ومحافظات شمال الصعيد، وبين 40 حتى 43 على محافظات جنوب الصعيد.

وأكدت الأرصاد الجوية، أنّ هناك تغييرات في درجات الحرارة مع بداية ساعات الليل، حيث تنخفض بين 10 لـ13 درجة على جميع مدن محافظات الجمهورية، ويسود طقس معتدل مع بداية ساعات الليل، ومائل للبرودة في الساعات المتاخرة من الليل.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، كما يلي:

القاهرة 32 18

الإسكندرية 30 15

وادي النطرون 29 16

طنطا 31 16

شبين الكوم 31 17

دمنهور 28 17

بلطيم25 16

مطروح 23 16

السلوم 30 15

سيوة 33 17

بورسعيد 27 15

دمياط 27 15

الزقازيق 33 17

المنصورة 32 17

الإسماعيلية 33 16

السويس 34 16

العريش 28 14

رفح 23 15

رأس سدر 34 17

نخل 33 12

نويبع 34 16

طابا 30 17

كاترين 29 12

الطور 32 16

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 34 23

مرسى علم 33 22

الفيوم 38 17

بني سويف 38 17

المنيا 37 15

أسيوط 37 18

سوهاج 39 19

قنا 39 19

الأقصر 40 20

أسوان 41 21

إدفو 41 20

أبو سمبل 40 20

الوادي الجديد 39 22

شلاتين 23 19

أبو رماد 33 18

حلايب 32 17

رأس حدربة 25 17