معرض أهلا رمضان فى السويس: ملابس ومنظفات بتخفيضات تصل 20%

يشهد معرض أهلا رمضان بالسويس بمحافظة السويس توفير مختلف مستلزمات البيوت سواء خلال شهر رمضان على مدار شهور السنة، وتعدد السلع التى يقدمها المعرض بين ملابس ومنظفات وتوابل وعصائر ومعلبات وأدوات منزلية ومفروشات.

تخفيضات على المنظفات بنسبة تصل إلى 20%

يوفر معرض أهلاً رمضان بمحافظة السويس المقام بأول كورنيش السويس الجديد وأول طريق بور توفيق بحى السويس، مختلف المنظفات من مساحيق متعددة الانواع ومعطرات ملابس وجو وسجاد، كذلك تتوفر جميع أنواع الكلور وتشكيلة صابون تتنوع بين خاص بالغسيل أو الأطباق وأدوات المطبخ، ومعظمها مشمولة بعرض "تشترى عبوتين وتحصل على عبوة ثالثة هدية"، فيما يتوافر بالمعرض حميع أنواع المناديل والحفظات وجميعها بأرسعال أقل من الاسواق بمعدل مغرى للشراء.

خضروات جاهزة للطبخ في معرض أهلا رمضان

ويشهد معرض أهلاً رمضان بمحافظة السويس عرض خضروات جاهزة للطبخ مباشرة، حيث توجد أكياس من البسلة بمكونات طبخها فى طبق يزن كيلو جرام بمبلغ 20 جنيه، وكذلك يوفر المعرض الكرنب المسلوق والمتقطع الجاهز على الحشو والكوسة والباذنجان الذى تم تقويرة وكذلك البطاطس ويتوافر أيضاً قرنبيط مسلوق وجاهز للقلى أو تكملة تسويته للطبيخ وسبانخ مغسولة ومقطعة أيضاً حتى الخضار الخاص بالسلاطات أيضاً متوفر معبأ فى أكياس ومغسول وتم تقطيعة وجاهز للإستعمال سواء للوضع على السلطات أو للطبيخ.