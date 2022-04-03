تكريم شباب مبادرة «ابدأ حلمك» في محافظة بورسعيد

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، شباب مبادرة «ابدأ حلمك»، وذلك خلال احتفالية أقيمت بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام والمحافظة، ومحمد الدسوقي مستشار المحافظة للثقافة، وأحمد طه المدير الفني المشرف على المبادرة.

الغضبان: الشباب أساس التنمية بمحافظة بورسعيد

ووجه محافظ بورسعيد خلال بيان صحفي الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على جهودها المتواصلة في إثراء الحياة الثقافية والفنية و إقامة الأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة والمثمرة، وأشاد المحافظ بمبادرة «ابدأ حلمك» وتدريب الشباب على أعلى مستوى وعروضهم الفنية المميزة، مشيرًا أن الشباب هم سبب رئيسي للنجاح والتنمية بمحافظة بورسعيد، حين تم الاستعانة بالشباب في مختلف القطاعات وتدريبهم على أيدي ذوي الخبرات.

جهود تمكين الشباب وتنمية مهارتهم

وقال محافظ بورسعيد إن الدولة تسعى لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم للاستفادة من قدراتهم فهم قادة المستقبل، منوها لأهمية القوى الناعمة وتأثيرها في المجتمع، ودورها الفعال في غرس القيم والمبادئ والثقافة في المجتمع.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تسابق الزمن لتهيئة المناخ الملائم لشباب مصر لاستكمال مسيرة التنمية، وبناء مجتمع قادر على تحقيق أحلام وطموحات الشباب، موجهًا بالحفاظ على القيم والمباديء والاستمرار في التقدم و الإصرار على النجاح ، كما حرص المحافظ على عقد حوار مفتوح مع الشباب في مختلف الموضوعات.

يذكر أن الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، كان قد سلما شهادات تخرج الدفعة الثانية من المرحلة الثانية لورشة «ابدأ حلمك 2»، والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وقررت اعتماد الدفعة كفرقة نوعية تابعة للهيئة

ويعد مشروع «ابدأ حلمك» بالمحافظات تجسيدا لمواصلة جهود تنفيذ استراتيجية الدولة لاكتشاف النابغين والموهوبين بما يساهم فى بناء الشخصية وتعزيز قيم الانتماء، ويستهدف المشروع تأصيل تحقيق العدالة الثقافية وتقديم الخدمات الفنية والثقافية المتنوعة لجميع شرائح المجتمع بكافة أرجاء الوطن.