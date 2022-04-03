التموين: إرجاء تحصيل الأقساط ‏من أصحاب المخابز البلدية لنهاية عيد الفطر

اصدر علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية توجيهاً وزارياً بإرجاء تحصيل ‏المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية ‏خلال شهر رمضان المعظم وحتى نهاية عيد الفطر المبارك.

حملات يومية ‏على المخابز للتأكد من ‏التزامها ‏بالمواعيد ومطابقة إنتاج الخبز ‏للمواصفات

‏وأكد وزير التموين ‏والتجارة الداخلية أن التوجيه الذي اصدره اليوم يأتي من ‏حرص الوزارة على ضرورة توافر رغيف الخبز البلدي ‏المدعم للمواطنين وتيسيراً على أصحاب المخابز البلدية في ‏ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية ، ‏وحلول شهر رمضان ، وعيد الفطر المبارك ، وقرب نهاية العام ‏الدراسي.‏

من جانبه أكد احمد كمال – معاون الوزير المتحدث ‏الرسمي للوزارة أن ‏وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على المديريات ‏بضرورة متابعة المخابز والتزامها بالمواعيد المقررة لها في ‏رمضان

وأشار إلى أن الوزارة وفرت لكل ‏مخبز 3 أيام من الدقيق ، مؤكدا أن مواعيد فتح ‏المخابز في رمضان يبدأ من 8 صباحاً حتى 5 مساءاً ، وهناك ‏بعض المخابز سوف تفتح أبوابها أمام المواطن في فترة مسائية ‏لإنتاج رغيف خبز للسحور.‏