التموين: إرجاء تحصيل الأقساط من أصحاب المخابز البلدية لنهاية عيد الفطر
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الوطن
03:42 م | الأحد 03 أبريل 2022
المخابز
اصدر علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهاً وزارياً بإرجاء تحصيل المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال شهر رمضان المعظم وحتى نهاية عيد الفطر المبارك.
حملات يومية على المخابز للتأكد من التزامها بالمواعيد ومطابقة إنتاج الخبز للمواصفات
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن التوجيه الذي اصدره اليوم يأتي من حرص الوزارة على ضرورة توافر رغيف الخبز البلدي المدعم للمواطنين وتيسيراً على أصحاب المخابز البلدية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية ، وحلول شهر رمضان ، وعيد الفطر المبارك ، وقرب نهاية العام الدراسي.
من جانبه أكد احمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أن وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على المديريات بضرورة متابعة المخابز والتزامها بالمواعيد المقررة لها في رمضان
وأشار إلى أن الوزارة وفرت لكل مخبز 3 أيام من الدقيق ، مؤكدا أن مواعيد فتح المخابز في رمضان يبدأ من 8 صباحاً حتى 5 مساءاً ، وهناك بعض المخابز سوف تفتح أبوابها أمام المواطن في فترة مسائية لإنتاج رغيف خبز للسحور.